Szykuj portfel – YouTube Premium drożeje we wszystkich wariantach

YouTube Premium to ostatnia subskrypcja, na jaką miałbym ochotę się zdecydować, ale wiem, że mnóstwo osób nie jest w stanie zdzierżyć reklam i chętnie zapłaci za możliwość ich usunięcia. Dla wszystkich płacących za pakiet Premium mam jednak złą wiadomość. Subskrypcja znowu drożeje.

Podwyżki YouTube Premium – ile trzeba zapłacić?

Google daje jasno do zrozumienia – płać więcej, albo oglądaj reklamy. Oczywiście sam fakt usunięcia marketingowych przerywników na YouTube to niejedyny benefit subskrypcji YouTube Premium – oprócz tego użytkownicy mogą też pobierać filmy „na później” i oglądać je offline, odtwarzać treści w tle, a także korzystać z biblioteki YouTube Music – również bez reklam. Za to wszystko jeszcze do niedawna trzeba było zapłacić 14,99 złotych miesięcznie w wersji studenckiej, 25,99 złotych w pakiecie indywidualnym i 46,99 złotych w opcji rodzinnej (łącznie 6 osób).

Od teraz osoby chcące dalej korzystać z YouTube Premium będą musiały wyrazić zgodę na następujące ceny:

18,99 zł – subskrypcja studencka

29,99 – subskrypcja indywidualna

59,99 zł – subskrypcja rodzinna

Takie informacje zobaczycie po zalogowaniu się do swojego konta YouTube w wersji przeglądarkowej. Co ciekawe jednak aplikacja w przypadku niektórych użytkowników wyświetla wyraźnie wyższe ceny – powiedziałbym wręcz, że zaporowe.

Trudno stwierdzić, skąd ta rozbieżność, ale ewidentnie nie jest to pomyłka – zostało to potwierdzone na dwóch różnych urządzeniach i kontach. W moim przypadku sprawa jest jeszcze bardziej zagmatwana, bo jako osoba, która nie korzystała wcześniej z pakietu Premium, mam dostęp do 3 różnych opcji cenowych – na tablecie stare ceny, w przeglądarce nowe ceny a w aplikacji na smartfonie jeszcze inne – 31,99 zł za pakiet indywidualny i 49,99 za rodzinny. Wszystko wskazuje jednak na to, że tą najbardziej "oficjalną" wersją jest ta przedstawiona na pierwszej grafice – takie bowiem informacje otrzymali użytkownicy mailowo.

Stock image from Depositphotos