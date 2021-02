Wszystkie filmy Szybcy i wściekli znikają z Netflix. Co jeszcze warto nadrobić?

Szybcy i wściekli na Netflix

Nie wszyscy są zadowoleni z tego, w jakim kierunku podążyła historia szybkich i wściekłych, ale jednego tej serii nie można odmówić: to ekscytujące widowiska, które gromadzą w kinach rzesze fanów i nie tylko. Ósma odsłona serii zdołała nawet pobić należący wcześniej do Gwiezdnych Wojen rekord sprzedanych biletów. Zarobki w kinach kolejnych filmów sięgają setek milionów dolarów, a sumarycznie mamy do czynienia z miliardami dolarów.

Seria filmów Szybcy i Wściekli bez tajemnic

Wszystko zaczęło się od wyścigów ulicznych i pracy pod przykrywką granego przez Paula Walkera bohatera. Brian O’Conner postanowił jednak zostać wierny nowym przyjaciołom (rodzinie) i opuścił szeregi stróżów prawa. Tak w wielkim skrócie można by przedstawić wstęp do całej serii, która później obrała zupełnie innych kierunek. Ratowanie świata, niewyobrażalne wręcz popisy kierowców i pojedynki na pięści stały się znakami rozpoznawalnymi. Doszło nawet do tego, że skok autem pomiędzy drapaczami chmur można uznać za najbardziej prawdopodobny z wyczynów oglądanych na ekranie.