Szukasz idealnego telewizora dla rodziny? LG OLED będzie doskonałym wyborem!

Jeżeli lubicie rodzinnie pogłówkować, warto także dać szansę Ori and the Will of the Wisps — fenomoenalnej grze platformowej z otwartym światem, która czaruje swoim niezwykłością. Ona również zadziała w 120 klatkach na sekundę, a niesamowicie kontrastująca czerń telewizorów OLED w połączeniu z żywymi barwami tamtejszych lasów i mokradeł robi niesamowite wrażenie! The Touryst (który także działa posiada wsparcie dla 120 klatek na sekundę) to fajny sposób na rodzinną burzę mózgów przy rozwiązywaniu tamtejszych łamigłówek i odkrywanie tajemnicy piramid.

Baza już teraz jest solidna, a tylko kwestią czasu jest, nim zacznie się poszerzać o kolejne nowości. I mam tu na myśli zarówno tytuły dla Xbox Series X, jak i produkcje uruchamiane we wstecznej kompatybilności. Biblioteka jest ogromna, a tytułów oferujących wsparcie dla najnowszych telewizorów (120 Hz, HDR, rozdzielczość 4K) będzie stale przybywać. Dlatego też warto wyposażyć się w sprzęt, który posłuży nam latami!











Wyżej wspominałem też że dostęp do konsol nigdy jeszcze nie był łatwiejszy z wielu powodów — nie żartowałem. Bo poza tym, że najnowsze modele konsol Xbox posiadają całe multum funkcji multimedialnych mających szansę przypaść do gustu nie tylko fanom gier wideo, posiadają także dostęp do abonamentu Game Pass w ramach którego za kilkadziesiąt złotych miesięcznie zyskujemy dostęp do kilkuset tytułów na konsole: nowej i poprzedniej generacji. Telewizory OLED LG są rekomendowane jako doskonały wybór dla konsol Xbox Series X!

Wygląda, brzmi i daje od groma frajdy

Telewizory LG OLED z linii GX dostępne w rozmiarach od 55 do 77 caliwyposażone są w system smart tv webOS. Działa ekspresowo i oferuje użytkownikom dostęp do całego szeregu najpopularniejszych aplikacji (m.in. Netflix, Player, ipla, YouTube) — będąc przy tym na tyle prostym w obsłudze że poradzą sobie z nim wszyscy. Sterowanie nie będzie sprawiało obsłudze ani dzieciom, ani osobom które z technologiami mają na bakier. Poza fenomenalną matrycą OLED z najciemniejszymi czerniami, model ten oferuje także fantastyczny system dźwięku ze wsparciem standardu Dolby Atmos. Rodzinne oglądanie ulubionych filmów, seriali i kibicowanie ulubionym sportowcom jeszcze nigdy nie było tak przyjemne i wygodne, jak teraz. Spora w tym zasługa redukcji niebieskiego światła oferowanego przez telewizory z matrycami OLED, a także ograniczenia migania, które nie są męczące dla naszego wzroku. Ale klasyczne zastosowanie to jedno, a co powiecie na mniej szablonowe podejście i… zaczniecie sterować elementami inteligentnego domu bezpośrednio z poziomu telewizora? Taka opcja jest możliwa — i warto mieć na uwadze, że współpracuje nie tylko z urządzeniami LG, ale także innych producentów. Wszystko na wyciągnięcie… pilota! Mało? To może… karaoke?!

Skoro mowa o dobrym dźwięku i rodzinnej zabawie, można nawet do popularnych platform podejść kreatywnie. YouTube ma w swoim katalogu tysiące utworów z efektami karaoke, często nawet w wersjach instrumentalnych. Świetna zabawa dla małych i dużych — a przy modelach OLED liczących sobie nawet 77″ ci drudzy poradzą sobie nawet bez okularów!