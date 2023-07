AI może być jeszcze potężniejsza. Wszystko dzięki... pszczołom

Pod kierunkiem dr. HaDi MaBouDi (pisownia oryginalna w badaniu) z Wydziału Informatyki Uniwersytetu w Sheffield oraz profesora Andrew Barrona z Macquarie University w Sydney, przeprowadzono badania, które ujawniły złożone strategie stosowane przez pszczoły miodne w procesie podejmowania decyzji dotyczących wyboru wartościowych kwiatów. Na tej podstawie możliwe będzie stworzenie jeszcze lepszych algorytmów oraz modeli uczenia sztucznych inteligencji.

Co z tymi pszczołami? Okazuje się, że to maszyny doskonałe

Mimo że mózg pszczoły miodnej jest niewielki, porównywalny do ziarna sezamu, badania wykazały, że ich decyzje są bardziej trafne niż ludzkie. Badanie opublikowane w czasopiśmie eLife przyczyniło się do głębszego zrozumienia funkcjonowania i ewolucji mózgu pszczoły miodnej. Naukowcy z Uniwersytetu w Sheffield są przekonani, że te odkrycia mogą stanowić ważną inspirację dla nowej generacji robotów i autonomicznych maszyn zdolnych do szybkiego, precyzyjnego i skutecznego podejmowania decyzji. W trakcie obserwacji 20 pszczół podczas rozpoznawania pięciu różnokolorowych sztucznych kwiatów, badacze zauważyli, jak owady podejmują decyzje w środowisku, w którym niektóre "podstawione" kwiaty nie zawierały ni grama nektaru. Naukowcy nagrywali każdą pszczołę oraz opisali ich trasy - mierząc czas potrzebny na podjęcie decyzji dotyczącej wyboru kwiatu do odwiedzenia.

Wyniki badań wykazały, że jeśli pszczoły były pewne, że kwiat zawiera pożywienie, decydowały się na podróż do niego 0,6 sekundy. Równie szybko podejmowały decyzję, jeśli były przekonane, że dany kwiat nie zawiera pożywienia. Na podstawie zebranych danych naukowcy opracowali model komputerowy naśladujący proces decyzyjny pszczoły. Okazało się, że struktura modelu komputerowego była bardzo podobna do fizycznego układu mózgu pszczoły miodnej. Doktor HaDi MaBouDi z Uniwersytetu w Sheffield wyjaśnił, że każda pszczoła musi polegać na subtelnych różnicach w kolorze i zapachu, aby ocenić, który kwiat odwiedzić. Każda nieprawidłowa decyzja jest z punktu widzenia jednostki oraz stada kosztowna, marnuje energię i naraża pszczołę na potencjalne niebezpieczeństwa. Pomimo tego, że mózg pszczół ma niewielką liczbę neuronów (mniejszą niż milion) - doskonale radzą z nie tylko rozpoznawaniem kwiatu pełnego nektaru, ale również nie marnują czasu na decyzję.

Opisane badanie to ujawnia fundamentalne mechanizmy kierujące tymi niezwykłymi zdolnościami decyzyjnymi. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Sheffield zamierza wykorzystać te odkrycia do projektowania lepszych, bardziej wytrzymałych i niezawodnych robotów, które będą potrafiły myśleć jak pszczoły. Czyli podejmować decyzje jak najbardziej trafne i szybkie.

W ramach powiązanego projektu, naukowcy z Uniwersytetu w Sheffield prowadzą również inżynierię wsteczną mózgów pszczół miodnych i innych owadów, aby na ich podstawie konstruować nowe modele budujące AI kolejnej generacji. Między innymi robi to także firma Opteran, założona przez profesora Jamesa Marshalla z Wydziału Informatyki Uniwersytetu w Sheffield, skupia się na opracowywaniu lekkich i tanich "mózgów krzemowych", które umożliwią robotom i autonomicznym pojazdom widzenie, "odczuwanie", nawigację i podejmowanie decyzji na wzór owadów.

Możemy wiele nauczyć się od zwykłych pszczół. A to dopiero początek

Profesor Marshall, który również uczestniczył w badaniu, podkreśla, że ich badania pokazały, jak pszczoły są w stanie podejmować złożone i autonomiczne decyzje przy minimalnej ilości neuronów. Miliony lat ewolucji przyczyniły się do tego, że pszczoły mają niezwykle efektywne mózgi, które dodatkowo charakteryzują się niskim zużyciem energii. Taka biologia może zainspirować przyszłość sztucznej inteligencji. Biorąc pod uwagę bardzo szybki rozwój tej dziedziny - możliwości są właściwie nieograniczone. AI już teraz mocno wpływa na nasze życie - a jeśli tylko uda nam się zwiększyć jej efektywność, będzie to ogromna szansa na uczynienie naszego życia prostszym.