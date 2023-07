Szkło nowej generacji pomoże nam w skuteczniejszej ochronie środowiska

Nowość w dziedzinie produkcji szkła nazwana LionGlass może przyczynić się do znacznego zmniejszenia negatywnego wpływu tej branży na środowisko. Naukowcy z Penn State opracowali ten innowacyjny materiał, który ma szansę pomóc zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o połowę w porównaniu do tradycyjnego szkła.

Dotychczasowa produkcja szkła na świecie generuje rocznie co najmniej 86 milionów ton dwutlenku węgla, a głównym źródłem emisji jest energia służąca do stapiania ze sobą potrzebnych składowych. LionGlass przynosi rozwiązanie tego problemu poprzez znaczne obniżenie temperatury topnienia szkła. Dzięki temu zużycie energii zostaje zmniejszone o około 30% w porównaniu do tradycyjnego szkła sodowo-wapniowego.

Jednak to nie wszystko. LionGlass posiada również znacznie większą odporność na uszkodzenia w porównaniu do konwencjonalnego szkła. Naukowcy odkryli, że nowy materiał jest co najmniej 10 razy bardziej odporny na pęknięcia niż tradycyjne szkło. Badacze testowali granice LionGlass, obciążając je coraz większym ciężarem, jednak nie udało się im osiągnąć punktu, w którym szkło by pękło.

Odporność na pęknięcia jest szczególnie istotna, ponieważ mikropęknięcia w szkle są źródłem słabych punktów, które z czasem prowadzą do większych pęknięć. Odkrycie tak wytrzymałego szkła otwiera nowe perspektywy dla różnych dziedzin, takich jak przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, architektura czy technologia komunikacyjna. Ponadto, zwiększona wytrzymałość LionGlass pozwala na zmniejszenie grubości wytworzonych z niego produktów, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia surowców i energii potrzebnej do ich produkcji.

Badacze prowadzą obecnie dalsze badania nad LionGlass, w tym testy reakcji różnych kompozycji szkła na różne środowiska chemiczne. Ich celem jest zrozumienie pełnego potencjału tego nowego materiału i znalezienie dla niego szerokiego zastosowania na całym świecie.

W czym pomoże nam LionGlass?

Odkrycie LionGlass to istotny krok w kierunku tworzenia bardziej zrównoważonych procesów produkcji szkła. Świat stoi przed wieloma wyzwaniami, takimi jak ochrona środowiska, rozwój energii odnawialnej czy skuteczne zarządzanie zasobami. Nie jesteśmy w stanie obyć się bez szkła: jeżeli tylko badania nad LionGlass przebiegną bez zakłóceń - będzie to oznaczało wymierne korzyści dla naszej cywilizacji. Naukowcy są przekonani, że LionGlass ma ogromny potencjał. John Mauro, główny badacz projektu, podkreśla, że szkło jest istotnym elementem współczesnej cywilizacji od ponad 5000 lat. Teraz proces jego produkcji może nam pomóc w dosyć istotnym punkcie trwania naszej cywilizacji, kiedy troska o środowisko to kwestia ważniejsza niż kiedykolwiek.

LionGlass to rewolucyjne odkrycie w dziedzinie produkcji szkła. Dzięki znacznie mniejszej emisji dwutlenku węgla i wyjątkowej wytrzymałości - mamy szansę zredukować negatywny wpływ człowieka na środowisko. Badacze z Penn State dążą do wprowadzenia LionGlass na rynek, aby wszyscy mogli skorzystać z korzyści, jakie niesie ze sobą ten innowacyjny materiał. Wynalazek wymaga jednak dalszych badań, zanim zaczniemy wykorzystywać go szeroko w przemyśle: na to potrzebujemy natomiast jeszcze kilku lat.