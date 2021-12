Sztuczna inteligencja jako... prokurator. Ma 97% skuteczności

Chińscy naukowcy szkolą automatycznego prokuratora

Dzięki sztucznej inteligencji i mechanizmom uczenia maszynowego, chińskim naukowcom udało się wyszkolić system, który z dużym prawdopodobieństwem potrafi sformułować prawidłowe oskarżenie wobec podejrzanego. Rozwiązanie to przygotowano z myślą o wsparciu prokuratury w Szanghaju, która jest najbardziej obciążona w kraju. Na testowej bazie ponad 17 000 prostych spraw, które toczyły się w latach 2015-2020 okazało się, że sztuczna inteligencja jest w 97% przypadków w stanie sformułować prawidłowe oskarżenie. Niestety 3% błędnych decyzji to nadal sporo przypadków, ale naukowcy są zdania, że z czasem ich narzędzie stanie się jeszcze lepsze.

Trzeba też pamiętać, że póki co sztuczna inteligencja rozpoznaje tylko najprostsze przestępstwa takie jak oszustwa związane z wymuszaniem danych kart kredytowych, zakazany hazard, stworzenie zagrożenia na drodze, kradzież czy utrudnianie pracy organów ścigania. W bardziej skomplikowanych przypadkach nadal potrzebny jest człowiek, który rozważa znacznie więcej faktów w danej sprawie. Nie mniej jednak sztuczna inteligencja może znacznie przyśpieszyć pracę prokuratorów, tworząc stosowny akt oskarżenia, który wystarczy tylko podpisać.

Nie wszystkim prokuratorom podoba się jendak taki pomysł. Podnoszą oni przede wszystkim kwestię dotyczącą odpowiedzialności za błędne oskarżenie. W ostatecznym rozrachunku to człowiek będzie musiał wziąć na siebie odpowiedzialność, a jeśli ma sprawdzać czy maszyna dobrze wykonała swoją pracę to nie będzie to żadna oszczędność czasu. Jednocześnie jeśli oskarżenie będzie błędne to przecież nikt nie powie, że to wina komputera.

Sztuczna inteligencja coraz bardziej się rozpycha

Automatyzacja procesów na jaką pozwala sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe daje coraz większe możliwości. Dzisiaj już nikogo nie dziwi, że komputery analizują różne próbki czy nawet materiał dowodowy. Do tej pory nikt jednak nie chciał powierzyć kluczowych decyzji komputerom, a tak jest w przypadku systemu testowanego w Chinach. Jeśli to rozwiązanie miałoby zostać wykorzystane w praktyce, to będzie to z pewnością bardzo znaczący fakt. Pytanie tylko, czy to tylko pierwszy krok w nowym porządku świata, czy jednak okaże się, że komputery nie są jeszcze gotowe na takie wyzwania.

źródło: Hindustan Times