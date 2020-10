Szkoła przyszłości zaczyna się już dziś                            

Kolejna kwestia to relacje międzyludzkie. Bo mimo że klasa spotykała się ze sobą pięć dni w tygodniu, to nie jest to samo. Budowanie i utrzymywanie relacji w wirtualnym świecie z rówieśnikami okazało się dużo bardziej kłopotliwe, niż mogłoby się wszystkim wydawać — przecież „na co dzień” ci kontaktują się ze sobą za pośrednictwem internetu. Większość uczniów biorących udział w badaniu przyznała, że relacje przed pandemią były co najmniej trochę lepsze.

Czy z doświadczenia zdalnej nauki wynika coś pozytywnego na przyszłość?

Najłatwiej mówić o negatywach i o tym, co poszło nie tak. A jednak – prawie 60% z biorących udziału w badaniu rodziców ocenia co najmniej dobrze przygotowanie nauczycieli i szkół do prowadzenia zdalnego nauczania.

Nowa rzeczywistość zmusiła wielu nauczycieli do samodzielnego dokształcania się w zakresie nowoczesnych technologii, czują się dużo pewniejsi swoich kompetencji cyfrowych niż przed pandemią. Poza tym zaczęli w bardziej kreatywny sposób korzystać z narzędzi multimedialnych, a także chętniej korzystać z dóbr cyfrowych, które dotychczas spychane były na margines u wielu z nich. Na początku wiosennego lockdownu i chwilę po przejściu na zdalną naukę, 45 % nauczycieli oceniło swoje przygotowanie do tego jako małe lub umiarkowane. A pod koniec roku szkolnego, 45% określiło swoje umiejętności już jako dobre, 39 % jako bardzo dobre. Co drugi nauczyciel przyznał, że bardziej kreatywnie niż wcześniej korzystał z narzędzi cyfrowych (nagrywał filmiki, robił cyfrowe notatki, prezentacje multimedialne). Stwierdzili, że znają dzięki temu więcej nowych i ciekawych zasobów do pracy z uczniami.

Sporo jest jeszcze do zrobienia. Pomóc w tym może np. projekt Lekcja:Enter realizowany przez Fundację Orange wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych.

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. W szkoleniach weźmie udział 75 tysięcy nauczycieli z całego kraju.

Uczestnicy podniosą swoje kompetencje w zakresie korzystania z e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, a także w metod nauczania aktywizujących uczniów, w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne takich jak odwrócona lekcja czy webquest. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Na stronach projektu można znaleźć materiały szkoleniowe dostępne dla wszystkich, nie tylko jego uczestników, takie jak webinar „Edukacja hybrydowa – metody i narzędzia” który bez wątpienia pomoże w poszerzaniu kompetencji i uporządkowaniu wiedzy związanej z nauczaniem zdalnym / hybrydowym.