Klawisze nie będą płaskie, a zakrzywione do wewnątrz (będą tworzyć nieckę) co ma zmniejszyć naprężenia materiału związane z ciągłym uderzaniem podczas pisania. Sam materiał i przezroczystość zapewni więcej ciekawych opcji do wykorzystania podświetlenia.

To co jest pewne to fakt, że tego typu konstrukcja rozwiąże problem wycierających się klawiszy. W końcu sam symbol będzie mógł być wtopiony we wnętrze szkła, tym samym sprawiając, że powierzchnia będzie gładka i nie będzie miało się co ścierać.

Apple rozwiązuje problem, który samo wygenerowało?

Jestem daleki od jednoznacznego stwierdzenia, że ta klawiatura będzie dobra lub zła. Mam za mało danych. Nigdy też nie korzystałem z niczego podobnego, dlatego odniosę się raczej do moich obaw i nadziei.

Zacznę od tych negatywnych rzeczy. Zdarzyło mi się uderzyć w laptopa i upuścić coś na niego. Mam też dzieci, które lubią pogmerać przy nim jak tylko odwrócę wzrok. Niezależnie od laptopa i ceny jaką za niego zapłaciłem jeszcze nigdy klawisz mi nie pękł ani się nie złamał. Z kolei, gdy słyszę o szkle jako tworzywie…no to zapala mi się lampka ostrzegawcza. Nie czuję tego.

Po drugie, materiał to tylko jedna ze składowych mająca wpływ na odbiór klawiatiury. Bardzo istotny jest również mechanizm jaki zostanie wykorzystany oraz skok klawiszy. To od tego zależy czy długotrwałe pisanie jest przyjemne czy raczej przypomina torturę.

Na plus na pewno będzie można zaliczyć design. Bez wątpienia będzie to wyglądać ładnie, a fakt, że klawisze będą przezroczyste pozwoli na ciekawe efekty wizualne z wykorzystaniem podświetlenia. Może się okazać, że będzie to najładniejsza i najfajniejsza klawiatura dostępna na rynku.