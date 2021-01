18 celebrytów zaszczepionych poza kolejnością. Jak bardzo ci ludzie są krótkowzroczni?

Mamy to. W końcu. Po wielu miesiącach ciężkiej pracy udało się nam (w sensie – ludzkości) uzyskać szczepionkę przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Wieść to o tyle dobra, że nastrój dookoła koronawirusa zmienił się bardzo mocno. Jeszcze niedawno łatwo było negować istnienie zagrożenia, ponieważ wiele osób nie miało w swoim kręgu znajomych/rodziny nikogo chorego. Dziś takich osób ze świecą szukać. W naszej redakcji zachorowałem ja i Kuba Szczęsny. Jego „recenzję” możecie przeczytać tutaj, ja chorobę przeszedłem dosyć podobnie do intensywnej grypy. Minus katar, plus długofalowe osłabienie organizmu. I tak uważam się za szczęściarza, ponieważ nie potrzebowałem hospitalizacji, a pamiętajmy, że w tym momencie choroba wysłała na tamten świat już ekwiwalent całej (!) populacji Warszawy (1,84 mln osób). Dlatego właśnie szczepionka, która ma szansę być skuteczna, to w tym momencie świetna informacja. Drugą świetną informacją jest to, że mamy tę szczepionkę w Polsce, a trzecią – że miłościwie nam panujący wydają się póki co dosyć rozsądnie chcieć nią gospodarować, przy ograniczonej dostępności w pierwszej kolejności szczepiąc tych, którzy naprawdę bardzo, ale to bardzo jej potrzebują – lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych. Niestety, jesteśmy w Polsce i tutaj nic nie może pójść zgodnie z planem.

Kolejka? Jaka kolejka? Mentalny PRL i bomisienależyzm wiecznie żywy

Od razu chciałbym przeprosić za taki tytuł, ale przysięgam, że to byłą pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, kiedy tylko usłyszałem, że tuż po pojawieniu się szczepionki w kraju już znalazła się grupa, która otwarcie złamała przepisy i wepchnęła się przed obowiązującą kolejkę, efektywnie uważająca się za ważniejszą niż osoby w „grupie zero”. Tą grupą okazało się kilkanaście osób (głównie aktorów i celebrytów) w tym m.in. Krystyna Janda, a także europoseł i były premier Leszek Miller. Chciałbym, żeby to zabrzmiało dobitnie. Koronawirus może być śmiertelny. Codziennie w Polsce umiera na niego od 50 do nawet 500 osób. Oczywiście, za chwilę w komentarzach usłyszę, że jest to liczba zawyżona albo zaniżona, zależy kogo spytać, ale nie to jest sednem sprawy. Istotną rzeczą jest to, że ograniczone zapasy szczepionki są dysponowane w taki a nie inny sposób, ponieważ 17 proc. zakażeń koronawirusem w naszym kraju to medycy i personel medyczny. I ja wiem, że z rynku zostało „zabrane” zaledwie kilkanaście jednostek, ale chodzi mi o sam fakt. Pielęgniarka czy ratownik medyczny może nie otrzymać szczepionki, która pozwoli mu wykonywać swoją pracę bezpiecznie, ponieważ aktor, polityk bądź inna osoba wpływowa arbitralnie stwierdziła, że jej życie i zdrowie jest ważniejsze.