Podobna reklama na billboardach równie skutecznie uniemożliwiała zapoznanie się z treścią drobnym drukiem zwłaszcza, iż reklamy takie zwykle zawieszane są na pewnej wysokości i stykamy się z nimi przelotem.

Z kolei reklama radiowa nie zawierała w ogóle informacji o konieczności ponoszenia tej opłaty u klientów, którzy nie posiadali usługi telefonicznej, w związku z tym musieli ponosić przy tej promocji dodatkową opłatę, co łącznie zamykało się w kwocie prawie 70 zł.

UOKiK za te reklamy wprowadzające w błąd ukarał Orange kwotą 16 mln zł. Orange w 2019 roku odwołał się od tej decyzji do Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który obniżył tę karę do 13 mln zł. Ponowne odwołanie już do Sądu Apelacyjnego poskutkowało całkowitym jego oddaleniem w zeszłym miesiącu, a dodatkowo Orange zobowiązany został do poinformowania o tej decyzji w mediach.

Na stronie Orange.pl owa decyzja już została opublikowana i to chyba najbardziej obszerna informacja o naruszeniach tego typu, którą miałem okazję przeczytać od deski do deski. Można się z niej dowiedzieć kilku ciekawych kwestii związanych z takimi postępowaniami UOKiK. Pełny tekst decyzji UOKiK znajdziecie pod tym linkiem. Ja wyciągnąłem z niej trzy najciekawsze fragmenty:

opinia Orange o decyzji UOKiK

propozycja ugody Orange i prośba o podjęcie przez UOKiK decyzji zobowiązującej do zwrotu pieniędzy poszkodowanym klientom – odrzucona przez UOKiK

skala naruszenia – liczba klientów dotknięta naruszeniem w kontekście propozycji ugody Orange.

Z opinii Orange o decyzji UOKiK najciekawszy wydaje się ten fragment:

(..) w niniejszej sprawie nie można mówić o naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów, w szczególności ze względu na błędnie zdefiniowany wzorzec przeciętnego konsumenta; Zdaniem OPL, Prezes UOKiK dokonał nieuzasadnionego i nieuprawnionego uproszczenia przyjmując, że przeciętnym konsumentem jest każda osoba, która mogła zetknąć się z kwestionowaną reklamą. Konsument usług telekomunikacyjnych posiada umiejętność odczytywania informacji reklamowych, nie poddaje się łatwo reklamie i zawartym w niej sugestiom oraz przejawia pewien stopień krytycyzmu wobec reklamy. Przy usłudze takiej jak dostęp do Internetu, świadczonej w różnych opcjach i technologiach należy przyjąć, iż potencjalny jej nabywca jest konsumentem świadomym, cechuje się większą wiedzą technologiczną, niż nabywca innego rodzaju dóbr użytku codziennego.

To dość kuriozalny punkt widzenia, zważywszy na zasięg i dotarcie tych reklam, z którymi styczność mógł mieć każdy konsument, niezależnie od swojej wiedzy w tym zakresie. I też niekoniecznie w większości mieli oni wiedzę na temat konstrukcji ofert Orange i konieczności ponoszenia w nich opłat z tytułu za utrzymanie łącza.

UOKiK w swoim uzasadnieniu podzielił konsumentów na kilka grup. Pierwsza grupa, to konsumenci, który korzystali już z usługi telefonicznej, a więc opłata ta ich nie dotyczyła bezpośrednio, gdyż już ją opłacali. Jednak z chwilą rezygnacji z usługi telefonu stacjonarnego w trakcie trwania umowy na Neostradę musieliby ją już ponosić. Kolejna grupa to konsumenci, którzy przed podpisaniem umowy w promocji Superpromocja Neostrady i Geopromocja dla Neostrady nie korzystali wcześniej z usług Neostardy i nie posiadali usługi telefonu stacjonarnego, a więc musieli ponosić te dodatkowe koszty od razu. Kolejna grupa to klienci korzystający z usług Neostardy, ale bez aktywnej usługi telefonu stacjonarnego.

Zdaniem UOKiK te grupy w różnym stopniu zostały dotknięte niedozwolonymi praktykami w przekazie reklamowym. Również trudna do zidentyfikowania i oszacowania grupa klientów, którzy zachęceni reklamą udali się do salonu Orange, a tam dowiedziawszy się o jej szczegółach zrezygnowali z usługi.