Szalona teoria o inwazji obcych. To najdziwniejszy film roku

Czy fan filmów sci-fi może mieć rację co do inwazji obcych na Ziemię? Film "Bogunia" odpowie nam na to pytanie.

Nareszcie światło dzienne ujrzał pierwszy zwiastun długo wyczekiwanego filmu "Bugonia" - najnowszego projektu Yorgosa Lanthimosa, twórcy takich hitów jak "Biedne istoty" czy "Faworyta". Produkcja już na etapie zapowiedzi wzbudza ogromne emocje – nie tylko ze względu na nazwiska twórców i obsadę, ale także dlatego, że jest to luźny remake południowokoreańskiego kultowego filmu "Save the Green Planet!".

Najciekawszy i najdziwniejszy film tego roku?

Film opowiada historię młodego mężczyzny, który zafascynowany jest teoriami spiskowymi. Przekonany, że świat stoi na krawędzi zagłady, porywa wpływową prezes dużej korporacji farmaceutycznej, wierząc, że jest ona kosmitką planującą zniszczenie Ziemi. W tej roli zobaczymy Emmę Stone, która – jak sugeruje zwiastun – zostanie poddana serii niecodziennych i niebezpiecznych prób przez porywacza. W obsadzie znaleźli się również Aidan Delbis, Stavros Halkias oraz Alicia Silverstone.

Za scenariusz odpowiada Will Tracy, znany m.in. z "The Menu" i serialu "Sukcesja". To pierwsza współpraca Tracy’ego z Lanthimosem, który dotychczas najczęściej pisał scenariusze z Efthymisem Filippou lub Tonym McNamarą. Za zdjęcia odpowiada Robbie Ryan, a montaż – Yorgos Mavropsaridis, duet sprawdzony już w poprzednich filmach reżysera.

Oryginał wyszedł 22 lata temu

Oryginalny film z 2003 roku, wyreżyserowany przez Jang Joon-hwana, to szalona mieszanka czarnej komedii, thrillera i science-fiction. Główny bohater – Lee Byeong-gu – wierzy, że Ziemię infiltrują obcy i tylko on może ją uratować. Porywa prezesa firmy farmaceutycznej, którego podejrzewa o bycie kosmitą, i poddaje go torturom, próbując wymusić wyznanie prawdy. Film zyskał status kultowego dzięki nieprzewidywalnej fabule, mieszaniu gatunków i zaskakującemu finałowi. Produkcja zdobyła liczne nagrody na festiwalach w Korei i za granicą, m.in. w Brukseli, Moskwie czy Rotterdamie.

Już sam zwiastun sugeruje, że Lanthimos nie zamierza trzymać się kurczowo oryginału, lecz wykorzystuje jego motywy, by opowiedzieć własną, autorską historię. Można spodziewać się mieszanki czarnego humoru, groteski i prowokacyjnych pytań o granice szaleństwa, manipulacji i paranoi. Motyw pszczół, obecny w zwiastunie, może być zarówno symbolicznym, jak i fabularnym kluczem do zrozumienia filmu.

Bugonia - zwiastun filmu

"Bugonia" to już czwarta wspólna produkcja Yorgosa Lanthimosa i Emmy Stone. Ich wcześniejsze filmy – "Faworyta", "Biedne istoty" oraz "Rodzaje życzliwości" – przyniosły zarówno reżyserowi, jak i aktorce liczne nagrody i uznanie krytyków. Stone za rolę w "Biednych istotach" zdobyła swojego drugiego Oscara. Lanthimos znany jest z niekonwencjonalnego, delikatnie mówiąc, podejścia do narracji, łączenia absurdu z głęboką refleksją nad naturą człowieka oraz charakterystycznego stylu wizualnego. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Dogtooth", "The Lobster" czy "The Killing of a Sacred Deer" – wszystkie wyróżniają się oryginalnością i niepowtarzalnym klimatem.