Systemy rozrywki w samolotach wielu ratują podróż. Sam czekam aż będą bardziej dopracowane i pozwolą na więcej

Nie ważne gdzie spojrzymy, wszyscy wpatrzeni w ekrany

Czy systemy samolotowej rozrywki są idealne? A gdzie tam. Miałem okazję skorzystać w życiu z wielu pokładowych systemów rozrywki. Jedne były tak złe, że właściwie włączenie na nich czegokolwiek graniczyło z cudem (tak, to o Was Air China — ale śnieżąca telewizja na żywo wciąż pozostaje żywą w mych wspomnieniach), inne działały naprawdę fajnie, inne potrafiły zaciąć się kilka razy w ciągu kilkunastu godzin i dopiero po resecie zleconym przez obsługę lotu coś się w temacie ruszało — ale szczęście i tak nie trwało wiecznie ;-). Ostatnio miałem przyjemność podróżować na pokładzie All Nippon Airways. I choć doświadczenie nauczyło mnie, że podejście Japończyków do technologii jest dość… specyficzne — i czasem serwują naprawdę koszmarne rozwiązania, tym razem bardzo pozytywnie mnie zaskoczyli. Byłem w szoku jak sprawnie działa menu, jak jest intuicyjne, szybkie i bezproblemowe w obsłudze (niestety, takie podstawy wciąż potrafią zaskoczyć). Biblioteka, fakt, nie należała do najbogatszych, ale bez problemu można tam było wyłowić prawdziwe perełki. I najwyraźniej wielu się to udało, bo gdzie się człowiek nie obejrzał, tam na ekranie uruchomiony był jakiś film.