Symulator autobusu – wybieramy najlepsze gry!

Symulator autobusu, czyli kontynuacja mody

Od kilku lat trwa moda na symulatory. Polacy bardzo chętnie jej ulegają, sięgając po coraz to nowe tytuły zajmujące się kolejnymi sprzętami lub działalnościami. Niestety nie wszystkie produkcje z tej kategorii są warte uwagi. Wiele z nich zostało zrobionych na szybko, chcąc wykorzystać trendy. Niewielkie studia tworzą tego typu produkcje nie przykładając wagi do jakości, najwyraźniej licząc, że produkt i tak się sprzeda. Największą popularność na szczęście zyskują jednak produkty wartościowe. Nikomu nie trzeba przecież przedstawiać serii Farming Simulator, która pozwala graczom wcielić się w rolnika czy Euro Track Simulator, w którym jesteśmy kierowcą ciężarówki. Gracze bardzo wysoko oceniają również Microsoft Flight Simulator, który jest największym i najbardziej dopracowanym symulatorem samolotów. Choć oczywiście wciąż najważniejszym symulatorem jest seria The Sims.

Symulatory autobusów na Windowsa – polecane gry

Bus Simulator 18

Najnowsza odsłona najpopularniejszej serii symulatorów autobusów od studia StillAlive. Najnowsza odsłona zebrała bardzo pozytywne recenzje od fanów. Oferuje pojazdu takich marek jak MAN czy Daimler Busses, tytuł posiada licencję na używanie prawdziwych wzorów. Gracz ma do wyboru tryb kariery, w którym musi jak najlepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków, aby otrzymać punkty reputacji oraz tryb multiplayer. Jeżeli lubicie jazdę zgodą z zasadami ruchu drogowego, chcielibyście symulowania interakcji z pasażerami (np. poprzez sprzedawanie biletów) oraz oczekujecie losowych zdarzeń pokroju awarii, korków czy zmian pogodowych Bus Simulator 18 na pewno się wam spodoba.

Symulator Autobusu 2017

Gra stworzona przez studio TML-Studios, które wypuściło już niejeden symulator związany z komunikacją miejską. W grze jeździmy między największymi miastami niemieckimi. Naszym zadaniem jest nie tylko kierowanie pojazdem, ale i interakcja z pasażerami w trakcie na przykład sprzedawania biletów. W produkcji przygotowano około 20 tysięcy kilometrów dróg, pojawiły się także bardzo wiernie odwzorowane kokpity. Gracze przyznają, że Symulator Autobusów 2017 nie należy do najprostszych. Jazda wymaga skupienia i uwagi.

Tourist Bus Simulator

Symulator autobusu, w którym nie tylko wcielamy się w rolę kierowcy, ale i właściciela turystycznej firmy przewozowej. Musimy dbać więc o zaplecze naszej działalności, zajmując się kwestiami, które związane są chociażby z ekonomią czy kadrami. W grze odwzorowano kanaryjską wyspę Fuerteventura. Pasażerów wozimy po zaplanowanych trasach, w trakcie wycieczek oraz transportów pomiędzy hotelami a lotniskiem. Do naszej dyspozycji oddano autobusy MAN Lion’s Coach oraz MAN Lion’s Coach C oraz pojazdy terenowe i serwisowe. Jeżeli potrzebujecie odpoczynku od jazdy, spokojnie możecie zająć się zarządzaniem firmą.

OMSI 2: The Omnibussimulator

Symulator zabiera graczy do Berlina, pozwalając im kierować autobusem na trasie ne 5. w dzielnicy Spandau w Berlinie. W produkcji możemy też przejechać się trasą 92. oraz na skróconej wersji trasy 137. Do wyboru są trzy modele pojazdów MAN: przegubowy NG272, piętrowe SD200 i SD 202 oraz tradycyjny NL202. Wygląd oraz możliwości techniczne pojazdów zostały wiernie odwzorowane. W grze możemy cofnąć się w czasie do lat 1986-1994, aby przemierzać ulice Spandau odwietrzone zgodnie z ówczesnymi realiami.

Symulator autobusu na Androida i symulator autobusu na Apple iOS

Bus Simulator Indonesia

Dostępny na: Android, iOS

Symulator zabiera nas, jak łatwo się domyślić, do Indonezji, pokazując graczom autentyczne indonezyjskie miasta oraz autobusy. Produkcja oferuje intuicyjne sterowanie pojazdem, który możemy personalizować wedle własnych upodobań. W produkcji znalazł się również moduł gry online. Gracze chwalą aplikację za brak utrudniających grę mikrotransakcji oraz realisytczne odwzorowanie jazdy.

Bus Simulator: Ultimate

Dostępny na: Android, iOS

Gra oferuje wiele tras odwzorowanych na podstawie rzeczywistych miast m.in. ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, Rosji, Turcji, Włoch, Hiszpanii, Francji, Holandii czy Brazylii. Oprócz kierowania pojazdem gracz musi wykonywać interakcje z pasażerami. W produkcji znalazło się kilkanaście pojazdów oraz setki stacji radiowych. Gra oferuje realistyczny model jazdy oraz system zachowania się kierowców na drodze.

Public Transport Simulator

Dostępny na: Android, iOS

W tym symulatorze gracze mają do dyspozycji ponad 40 różnych pojazdów. Wszystkie z nich zostały przygotowane w taki sposób, aby realistycznie oddawać ich prawdziwe wersje. Produkcja oferuje zaawansowany model jazdy, na który wpływ ma realistyczna fizyka. Gracze muszą uważać, aby nie dopuścić do kolizji oraz niezadowolenia pasażerów. Kolejne pojazdy odblokowywane są poprzez wykonywanie konkretnych misji.

Czy tego typu gry mają przyszłość?

Symulatory autobusów na PC oraz urządzenia mobilne będą żywe, póki znajdzie się grupa ich fanów. Od kilku last tego typu produkcje radzą sobie dużo lepiej, dzięki trendom rynku stawiającym właśnie na symulatory. Pocieszającym jest fakt, że coraz częściej za tego typu produkcje biorą się studia, które chcą stworzyć naprawdę dobrą grę, a nie wydmuszkę za 20 złotych, w którą nie da się grać z chociażby minimalną przyjemnością. Rynek symulatorów wciąż się rozwija, w przyszłości z pewnością możemy spodziewać się jeszcze lepszych produkcji. Symulatory jazdy autobusem nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.