Curve i Swatch, czyli jak płacić zegarkiem (nie smartwatchem) w Polsce

Osoby, które wolą tradycyjne „tykające” zegarki działające dwa czy trzy lata na baterii, a nie smartwatche, które trzeba ładować tak często jak smartfony, a chcą korzystać z takiej funkcjonalności jak płatności zbliżeniowe zegarkiem - bez potrzeby posiadania przy sobie smartfona, mogą zaopatrzyć się w zegarek Swatch z usługą płatności zbliżeniowych SwatchPAY! za około 400 zł.

Na dziś, płatności SwatchPAY! w Polsce dostępne są dla klientów z kartami Mastercard czterech banków: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Getin Noble i mBank oraz dla osób korzystających z fintechu Curve, będącymi klientami dowolnego banku w Polsce i dowolnej karty płatniczej lub nie posiadający konta bankowego, a na przykład korzystający z usług innego fintechu Revolut.

Do tej pory z aplikacji Revolut korzystałem do rozliczeń ze znajomymi i płatności za usługi, takie jak Apple One, Amazon Prime czy Orange Flex. Stworzyłem w aplikacji wirtualną kartę i podpiąłem jej numer w usługach, z których korzystam. Jest to więc jedna kwota miesięcznie, którą na początku miesiąca zasilam Revolut przez Apple Pay i mam z głowy. Od teraz, ta sama karta będzie mi służyła do drobnych płatności zegarkiem, na przykład - na spacerach czy krótkich wyjazdach rowerowych, na które to nie zabieram smartfona.

Podpięcie wirtualnej karty Revolut w aplikacji Curve

Wspomniałem na początku o rozwiązaniu na okrętkę, bo potrzebowałem do tego aplikacji Curve - to dodatkowa aplikacja na smartfonie, ale nie nastręcza jakiś większych dodatkowych kłopotów. Konto w Curve zakładamy w kilka minut, co prawda wymaga ono przesłania skanu dokumentu i twarzy, no ale to powszechny wymóg przy zakładaniu konta w instytucjach finansowych.

Aplikacja Curve działa nieco inaczej niż Revolut, mamy tu domyślną kartę wirtualną Curve Cash, w ramach której możemy przyjmować środki i je wydawać, ale dodatkowo możemy podpiąć inne karty od innych instytucji finansowych, z poziomu których pobierane są środki przy płatnościach w przypadku, gdy nie ma wystarczającej kwoty na Curve Cash.

W kwestii wyjaśnienia, na zrzutach widzicie inne i większe niż wspomniane przez mnie wcześniej "drobne kwoty", ale to chciałem tylko szybko sprawdzić, jak nagroda za pierwszych pięć transakcji za minimum 5 funtów, zostanie zaksięgowana w aplikacji - widzicie ją wyżej po środku na Curve Cash.

Całość uzupełnia fizyczna karta Curve, która automatycznie po założeniu konta zostaje wysłana na nasz adres. Tu muszę pochwalić support Curve, bo jak podpinałem w aplikacji swoją wirtualną kartę z Revolut, zaciągnęło razem z nią mój stary adres zamieszkania. Napisałem do obsługi i w kilka minut po weryfikacji mojej osoby, podmienili mi adres na właściwy i dla pewności zmienili numer karty w aplikacji wraz z PIN-em.

Niemniej, nie będzie mi ona raczej potrzebna, wystarczy mi wirtualna karta Revolut podpięta w aplikacji Curve.

Parowanie wirtualnej karty płatniczej z zegarkiem Swatch

Do jednorazowego sparowania karty z zegarkiem będziemy potrzebowali aplikacji mobilnej SwatchPAY!, dostępnej na smartfony z Androidem i iOS. W pierwszej kolejności podpinamy pod nią naszą kartę Curve, następnie wystarczy uruchomić parowanie.

Polega ono na tym, iż zwyczajnie kładziemy naszego smartfona na zegarku plecami, tak aby na górze wystawała połowa tarczy zegarka - powtarzamy tę czynność według wyświetlanych komunikatów trzy razy i gotowe.

To w zasadzie wszystko, możemy zacząć płacić zegarkiem zbliżeniowo, bez potrzeby posiadania przy sobie smartfona. Środki pobierane są w pierwszej kolejność z Curve Cash, jeśli nie ma na niej potrzebnej pełnej kwoty, to automatycznie pobierana jest z wirtualnej karty Revolut lub innej jaką dodacie do aplikacji.

Wszystko dzieje się w tle i w kilka sekund, jak przy normalnej płatności zbliżeniowej fizyczną kartą płatniczą. W aplikacji Revolut pojawia się później informacja o pobraniu środków z właściwym rozpoznaniem jej w postaci sklepu, w którym dokonana została transakcja, podobna adnotacja wyświetla się w aplikacji Curve.

Wiem, że całość wygląda na skomplikowaną, ale to tylko wrażenie i jednorazowa akcja. Po tej konfiguracji wszystko przebiega już automatycznie, bez naszego zaangażowania, no - prócz przyłożenia ręki z zegarkiem do terminala i doładowania raz w miesiącu odpowiedniej kwoty w aplikacji Revolut.