Znaleźliśmy "super-Neptuna". Oto gdzie się znajduje

Egzoplanetę zidentyfikowano dzięki pracy satelity Transiting Exoplanets Survey Satellite od NASA, który bada około 200 000 najjaśniejszych gwiazd w pobliżu naszego Układu Słonecznego w poszukiwaniu tranzytujących planet. Do tej pory udało się zidentyfikować ponad 7 200 obiektów, które są "kandydatami" na egzoplanety, spośród których 557 zostało potwierdzonych jako takie właśnie ciała niebieskie. W tym przypadku naukowcy identyfikują egzoplanety metodą tranzytu — aby było to możliwe, ów obiekt musi pojawić się na tarczy gwiazdy, by można było dokonać jego obserwacji i wykonać potrzebne badania.

Zespół naukowców z Centrum Astrobiologii w Madrycie potwierdził istnienie TOI-5005 b na podstawie danych z TESS oraz obserwacji naziemnych. Ostateczny werdykt oparto na analizie tranzytu planety na tle macierzystej gwiazdy, która znajduje się w odległości około 685 lat świetlnych od Ziemi. TOI-5005 jest gwiazdą typu G2V o umiarkowanej jasności i nieco przypomina Słońce.

Połączono dane z różnych źródeł — m.in. TESS, HARPS, PEST i TRAPPIST-South, by potwierdzić, że mamy do czynienia z planetą. TOI-5005 b ma promień około 6,25 razy większy od Ziemi — jest więc naprawdę spora. Gęstość egzoplanety wynosi 0,74 g/cm sześcienny, co oznacza, że jest ona znacznie mniej gęsta niż to, co mamy pod stopami. Najprawdopodobniej jest to więc gazowy olbrzym. Wiemy też, że planeta obiega swoją gwiazdę w zaledwie 6,31 dnia i porusza się po bardzo ciasnej orbicie. Temperatura na powierzchni planety to około 767 st. Celsjusza (1 040 st. Kelwina).

Jądro planety stanowi około 74% jej masy, a metaliczna otoczka to jedynie 8%. Całkowita zawartość metali w masie planety wynosi 76% - to zaś sprawia, że TOI-5005 b jest dosyć podobna do Urana i Neptuna, aczkolwiek zawiera nieco mniej ciężkich pierwiastków. Wyniki wskazują, że planeta powstała poprzez proces akrecji jądra, co potwierdza jej status "super-Neptuna".

Co ciekawe, TOI-5005 b znajduje się na obszarze zwanym "sawanną Neptunową". Pojęcie odnosi się do strefy, w której występowanie planet o rozmiarach podobnych do Neptuna jest stosunkowo rzadkie. TOI-5005 b i jej mała gęstość stanowi wyjątek w strefie, ponieważ większość planet w tej kategorii cechuje się wyższą gęstością, często przekraczającą 1,0 g/cm³.

TOI-5005 i jej planety stanowią ciekawy cel dla badań dotyczących atmosfer egzoplanet oraz architektury ich układów orbitalnych. Astronomowie z Centrum Astrobiologii w Madrycie będą kontynuować swoje badania, bo najpewniej czają się tam niemałe niespodzianki.