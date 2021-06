Podsumowanie najważniejszej konferencji tegorocznego E3: Summer Game Fest [trailery]

Summer Game Fest 2021 – wszystkie trailery, które zaprezentowano podczas Summer Game Fest 2021

Back 4 Blood — po becie i dziesiątkach materiałów z niej nadszedł czas na pochwalenie się efektownymi bossami.

Death Stranding Director’s Cut – symulator postapokaliptycznego kuriera powraca. Na platformie nowej generacji, tym razem nieco bogatszy w treści. Kolejny odgrzewany kotlet wjeżdża tylko na PlayStation 5.

Elden Ring to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Okazało się, że w 2021 roku gracze wciąż lubują się w wymagających grach, a pierwszy trailer z rozgrywką wygląda naprawdę intrygująco. Poznaliśmy też oficjalną datę premiery: Elden Ring już 21 stycznia 2022 roku trafi w ręce graczy!

Escape From Tarkov — najwyraźniej świat wciąż nie ma dość realistycznych strzelanin, dlatego gra wciąż żyje i się rozwija. Na wczorajszej konferencji zaprezentowano zajawkę z nowymi lokacjami:

Evil Dead: The Game doczekało się pierwszego trailera pokazującego rozgrywkę. Cóż, daleki jestem od zachwytów, ale narracja Campbella zdecydowanie na plus :)

Jurassic World Evolution 2 — budowanie parku rozrywki z dinozaurami w tle dwa. Nic dodać, nic ująć, jak zwykle wygląda super.

Lost Ark to popularne MMO od Tripod Studio oraz Smilegate RPG. Gra ma już swoje lata, a tej jesieni pierwszy raz ma zadebiutować po angielsku.

Metal Slug Tactics to jeden z tych tytułów, których w życiu bym się nie spodziewał. Świat uwielbianej strzelaniny z automatów SNK tym razem będziemy oglądać w rzucie izometrycznym, a zamiast zręczności liczyć się będzie strategiczne planowanie wszystkich ruchów z wyprzedzeniem. Wohoo!

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin — spin-off kultowej serii doczeka się kontynuacji. Pierwsza odsłona była naprawdę dobra, liczę, że tym razem twórcy także nas nie zawiodą.

Planet of Lana – jedna z najbardziej enigmatycznych gier tej konferencji. Piękny, kolorowy, świat opanowany przez maszyny, z którymi musimy nauczyć się koegzystować. Jeżeli lubicie przygodówki najeżone łamigłówkami, a do tego podane w przepięknej oprawie – to będzie gra dla was. Premiera w przyszłym roku.

Sable to tytuł o którym pierwszy raz usłyszeliśmy kilka dobrych lat temu i wówczas jawił się jako… konkurent Journey? Eksploracja po wielkiej pustyni, w pięknej oprawie – brzmi doskonale. Jak będzie w praktyce, okaże się już 23 września tego roku — bo właśnie wtedy gra nareszcie ma trafić w nasze ręce!

Salt and Sacrifice, czyli sequel uwielbianego (i docenianego za bardzo wysoki poziom trudności) Salt and Sanctuary. Więcej, lepiej, tym razem także z internetowym trybem kooperacyjnym. Premiera w 2022.

Tales of Arise to najnowsze RPG od Bandai Namco, którego data premiery wciąż się przesuwa. Teraz wciąż ma status nieznanej, ale za to twórcy zaprezentowali bohaterów i drzemiące w nich możliwości.

The Anacrusis to nowa gra od Stray Bombay i Cheta Faliszka. Czteroosobowa zabawa kooperacyjna na modłę Left 4 Dead – i te skojarzenia nie są przypadkowe.

Tribes of Midgard doczekało się nowego trailera i ostatecznej daty premiery. Gra zadebiutuje na PlayStation 4, PlayStation 5 i Steamie 27 lipca 2021!

Gearbox nie próżnuje i poza Borderlands pracuje nad zupełnie nową marką. Tiny Tina’s Wonderlands zapowiada się jednak na równie szaloną strzelaninę – w przepięknej oprawie, co dla ich gier jest już pewnym standardem.

Two Point Campus ma być kontynuacją mechanik i zabawy znanej z Two Point Hospital. Jeżeli lubicie dobre gry ekonomiczne, to jest na co czekać – premiera w przyszłym roku.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Bo skoro wracamy do uniwersum wampirów, to na pełnej — i jeszcze w tym roku doczekamy się w nim… battle royale!

Wisienką na torcie wczorajszej prezentacji dla wielu pozostaje ogłoszenie przez Koch Media nowego wydawnictwa: Prime Matter. A wraz z nim dowiedzieliśmy się o 12 nadchodzących nowych grach, które opublikuje: Payday 3, Crossifre: Legion, King’s Bounty 2, The Last Oricru, Encased, Gungrave: G.O.R.E., The Chant, Codename Final Form, Dolmen, Projekct: Echoes of Wind oraz Painkiller.