Jedno, co mogłoby odrobinę lepiej działać, to sterowanie muzyką z komputera, gdy akurat odtwarzam treści na telefonie lub głośniku (i analogicznie: z telefonu, gdy odtwarzam gdziekolwiek indziej). Spotify lubi się wtedy odrobinę zgubić, generowane są pewne opóźnienia, które niekoniecznie zachęcają do takiej obsługi multimediów. Niemniej, wybaczam to i liczę zwyczajnie na to, że Spotify to w końcu ogarnie. Bo serio, sporo by to zmieniło w kontekście mojego korzystania z tej usługi streamingowej.

Czytaj również: Widżety w Telegramie odsłaniają wady iOS 14

Problem ze Spotify jest taki, że muzyka nudzi się mniej od filmów czy seriali. Muzyka to coś, co się zazwyczaj kocha długo, namiętnie i odrobinę ślepo. To niekoniecznie zasługa Spotify, że jestem tak bardzo zapatrzony w tę subskrypcję – doskonały model biznesowy, świetna funkcjonalność + uwarunkowania, na które my jako ludzie – nie mamy wpływu. Dlatego na YouTube Premium patrzę czasami z obrzydzeniem, Netflix mi się w końcu przejada, Amazon Prime także, podobnie HBO GO i inne usługi, których jest mnóstwo. W przypadku Spotify mariaż jest pełny i dożywotni – zazwyczaj. Chyba, że serio – okaże się, że Apple Music, czy cokolwiek innego okaże się na tyle lepsze, że Spotify zacznie mi pachnieć stęchlizną.

A na to się nie zanosi – na razie.