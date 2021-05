Stwórz idealną strefę kibica u siebie w domu. W x-komie telewizory i sprzęty audio kupisz taniej nawet o 250 zł

Tydzień Premium

Lubisz otaczać się przedmiotami wysokiej jakości? Tydzień Premium w x-komie to promocja dla Ciebie. To ostatnie chwile, by skorzystać z tej oferty i kupić sprzęty nawet 1000 zł taniej. W tej ofercie znalazły się m.in.: hulajnogi, zegarki sportowe, słuchawki, laptopy, smartfony i wiele więcej.

Poznaj pełną ofertę promocyjną

Poniżej zebraliśmy kilka przykładowych produktów z tej promocji:

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: premium i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 14.05.2021 roku do 20.05.2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Wpis powstał przy współpracy z x-kom