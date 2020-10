Studenci i zdalna nauka – oby zadbali o solidny internet

Sam aktualnie korzystam ze światłowodu i jest to dla mnie bardzo komfortowe rozwiązanie. A mam porównanie, bo przez pierwsze lata po przeprowadzce korzystałem z internetu mobilnego, potem przesiadłem się na internet radiowy, aż w końcu doczekałem się światłowodu. Największa różnica to pełna odporność na warunki atmosferyczne. Deszcz, śnieg, wichura przestały być dla mnie problemem w trakcie pracy. Internet po prostu jest i to bardzo szybki, niezawodny oraz wydajny. Nie pamiętam już sytuacji, żeby było inaczej.

Orange Światłowód to usługa, która może się pochwalić również świetnym routerem. Sygnał jest silny i stabilny w całym domu. Jeśli, tak jak ja, nie chcecie podpinać absolutnie wszystkiego kablem, lubicie swobodę przemieszczania się po domu z laptopem czy telefonem to z pewnością to docenicie.

Ile to kosztuje?

No i przechodzimy do sedna. Bo można sobie chwalić i chwalić, ale na końcu i wszystko rozbija się o pieniądze, prawda? Orange Światłowód jest dostępny w bardzo korzystnej cenie, która zaczyna się na poziomie 60 zł miesięcznie w przypadku 300 Mb/s, a kończy na 80 zł w opcji 1 Gb/s. Jeśli dorzucicie do tego ok. 40 zł dostaniecie do każdego pakietu jeszcze telewizję.

Dodatkowo Orange oferuje drobny prezent. Możecie otrzymać za darmo słuchawki z mikrofonem, które będą bardzo pomocne podczas nauki zdalnej lub przetestować prędkość 1 Gb/s przez 2 miesiące w przypadku wybrania jednej z niższych prędkości, bez dopłat.

Innym ciekawym wariantem jest opcja bez zobowiązań. Kiedy zaczynałem studia, mieszkałem (nie sam) w wynajmowanych mieszkaniach. Tak było wygodniej. Oczywiście wyzwaniem zawsze był internet, telewizja, itp. Za moich czasów (ech, jak to brzmi!) oferty były dość sztywne, bo dostawcy nie musieli się aż tak bić o klienta jak teraz. Jednak od tamtego okresu trochę wody w Wiśle upłynęło i jest zupełnie inaczej.

Orange oferuje światłowód bez zobowiązań i można go wykupić np. jedynie na okres roku akademickiego. Bez długich umów czy innych obostrzeń. Szybko, prosto i przyjemnie. Dodatkowo, z powodu panującej sytuacji, pierwszy miesiąc korzystania otrzymamy za darmo.

Nie tylko światłowodem człowiek żyje

Nie oszukujmy się. Fakt, że Orange ma ogromny zasięg i cały czas go powiększa nie oznacza i nie gwarantuje, że akurat Ty się w nim znajdziesz. Niektórym zależy też na większej mobilności. Wtedy warto rzucić okiem na ofertę Orange Flex.

Co szczególnie istotne, studenci mogą teraz aktywować w tej ofercie bezpłatny pakiet dodatkowych 100 GB i korzystać z nich przez 180 dni.

To już kolejne tego typu wsparcie dla uczących się – w pierwszej połowie roku (w trakcie lockdownu) można było skorzystać z Flexa ze 100 GB za złotówkę miesięcznie, przez 2 miesiące. Taki bonus w sytuacji, w której wszyscy nagle i gwałtownie przechodzą „na zdalną” miał ogromne znaczenie.

Artykuł napisany przy współpracy z Orange Polska