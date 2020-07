Temat, który dziś chcę poruszyć, jest bardzo subiektywny i w sumie to jestem dosyć ciekawy, czy w mojej opinii o nim jestem odosobniony, czy też jest jakaś szansa, że część z was podziela moje zdanie. Chodzi mi o to, że początek mojej przygody z internetem przypadł akurat na moment tuż przed pojawieniem się serwisów społecznościowych pokroju naszej-klasy czy grona. Dlaczego o tym wspominam? Ano dlatego, że wtedy głównym sposobem komunikacji na linii marka-konsument była strona internetowa. To tam pojawiały się newsy i ważne informacje oraz, co w dobie internetu 512 kbps wkurzało jak diabli, animowane fajerwerki graficzne. Dziś połączenia internetowe są dużo, dużo szybsze, a pomimo to, jeżeli przejdziecie się po stronach marek czy wydarzeń, zauważycie że to nie są strony.

To landing page’e.

Kilka slajdów, zakładka z kontaktem i zrobione. Cały kontent i komunikacja ląduje bowiem w social mediach. I nie ma w tym nic dziwnego – założenie i utrzymanie profilu na Facebooku do zerowe koszty a wbudowane narzędzia pozwalają łatwo dzielić się treścią z olbrzymią grupą fanów. Oczywiście, to że Facebook celowo utrudnia tę komunikację aby zmusić do korzystanie z płatnych opcji to ważna sprawa, ale i dyskusja na zupełnie inny temat. Dziś chodzi mi o to, że pomimo iż social media usprawniły wiele rzeczy, to zabrały nam jedną – różnorodność.

Dziś każdy profil to przecież ten sam szablon

Pomimo tego, że design samego Facebooka ewoluuje, to pod kątem wyglądu wszystkie profile w danym momencie prezentują się dokładnie tak samo – takie same wymiary zdjęcia profilowego, zdjęcia w tle, newsfeed etc. Wpływa to pozytywnie na ergonomię, ponieważ odwiedzający profil doskonale wiedzą, gdzie szukać danych elementów, ale w dużej części odbiera markom możliwość zbudowania takiego przekazu, jaki mogłyby za pomocą strony internetowej. Co więcej, dziś bardzo popularna jest sytuacja, w której strony internetowej… po prostu nie ma. Jest niepotrzebna, nic nie wnosi, a generuje koszty. A gdy jest potrzebna – robi się ją jak najszybciej, po łebkach i bez sprawdzenia, czy trzyma się to kupy. Oczywiście nie spędzam życia na przeszukiwaniu internetu w poszukiwaniu takich przykładów, ale na jeden natrafiłem całkiem niedawno i to on skłonił mnie do napisania tego tekstu. Chodzi o stronę 2020 iPhone Photography Awards, która w polskiej wersji wyglądała tak: