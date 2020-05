Streets of Rage 4 to wehikuł czasu, który zabrał mnie do budy z automatami i kazał wrzucać kolejne żetony

Fabuła Streets of Rage to tak zwany klasyk

Jest sobie zły gość, są dobrzy goście, którzy koniecznie muszą go powstrzymać. Czyszcząc ze zbirów kolejne rejony miasta uwalniamy dzielnice od jego rządów. Proste, prawda? Bez twistów, bez zagłębiania się w życiowe dramaty bohaterów – bo i po co? 12 poziomów, całe rzesze przeciwników do pobicia przy ciągłym napieraniu w prawą stronę ekranu. Streets of Rage 4 w żaden sposób nie stara się zmieniać gatunku – powiem więcej, to jego klasyczny przedstawiciel z krwi i kości. Gra tak bardzo oderwana od dzisiejszych produkcji, że aż człowiekowi robi się ciepło na sercu.

Arsenał ciosów to klasyk i nie ma opcji jego rozbudowania. Nie wydłużają się kombosy, nie dostajemy nowych ataków specjalnych. Dosłownie nic, co kłóciłoby się z klasycznymi automatowymi grami tego gatunku. Poza zwykłymi atakami, kopniakami z wyskoku, mamy jednak kilka kombinacji ciosów specjalnych, które – równie standardowo – zabierają nam trochę paska życia. Ale i na to jest rada – tłuc wrogów normalnie, by ten połączony z paskiem życia pasek energii nieco odnowić. Są też ataki z wykorzystaniem znajdowanych na planszach gwiazdek – czasami to najlepsza opcja by złapać trochę oddechu i położyć grupę przeciwników, która osaczyła nas ze wszystkich stron. Z bonusów mamy wypadające ze skrzynek i beczek jedzenie, które reperuje pasek naszego zdrowia oraz różnego rodzaju przedmioty, którymi możemy okładać wrogów. Te oczywiście po chwili są już nieprzydatne i znikają. Każda z dostępnych w grze postaci ma własny zestaw ciosów i choć teoretycznie da się przejść jednym wojownikiem całą grę, to jednak zachęcam do zmiany – niektórzy lepiej nadają się do konkretnych etapów, co zasadniczo ułatwia zabawę.Dało się to zrobić bardziej klasycznie? Nie.