To dzięki temu serialowi CBS aktorka stała się popularna, ale do tej pory raczej nie zabłysnęła na ekranie w żadnym innym tytule. „The Flight Attendant” zbudowano właśnie na jej występie i śmiem twierdzić, że gdyby casting potoczył się nieco inaczej, to serial by na tym zyskał. To trochę przykre, wiem, ponieważ większość z nas darzy aktorkę sporą sympatią, ale w nowych okolicznościach nie do końca się sprawdza.

Kaley Cuoco potrafi nieco więcej, niż widzieliśmy do tej pory

Cassandra „Cassie” Bowden (Kaley Cuoco) jest stewardesą, która poza godzinami pracy korzysta z życia jak może. Ba, nawet na pokładzie samolotu zdarza jej się porwać chwili i nie zapanować nad emocjami, a ten brak profesjonalizmu zauważają oczywiście inni. Nie wiem, jak długo rzeczywista osoba byłaby w stanie ciągnąć takie życie – bawiąc się do rana, a później wsiadać do samolotu jak gdyby nigdy nic – ale pierwsze kilkanaście minut ma nam dobitnie pokazać, że Cassie żyje tak już od dawna. Ale do czasu.