Na Steam Decku uruchomicie już Windowsa 10. Valve wydało oficjalne sterowniki

Steam Deck to jeden z najbardziej intrygujących sprzętów do grania na rynku. Obawiam się, że mimo wszystkich "przeciw", gdyby był dostępny od ręki — kupiłbym go z czystej ciekawości, by zobaczyć jak to wypada w praktyce. Napływające zewsząd opinie często są pełne skrajności i myślę, że dopiero spędzenie z urządzeniem kilku tygodni dałoby faktyczny obraz tego, czego można się po nim spodziewać.

Lista kompatybilności pozostawiała sporo do życzenia, ale wszystko idzie ku lepszemu — a teraz na konsolce (?) można zainstalować system Windows 10. Na oficjalnej stronie producenta pojawiły się już wszystkie najważniejsze sterowniki.

Obecnie możecie wykonać tylko pełną instalację systemu Windows. Mimo że Steam Deck w pełni obsługuje podwójny rozruch, to instalator SteamOS oferujący kreator podwójnego rozruchu nie jest jeszcze gotowy.

Na razie możecie też zainstalować tylko Windows 10. Windows 11 wymaga nowego BIOS-u (obsługującego fTPM), nad którym prace jeszcze trwają i który zostanie wydany wkrótce.

Oferowane sterowniki obejmują GPU, Wi-Fi i Bluetooth. Sterowniki dźwięku są wciąż dopracowywane wraz z AMD i innymi stronami, ale wciąż będziecie w stanie korzystać z dźwięku poprzez Bluetooth lub USB-C, jeśli zechcecie korzystać z systemu Windows na Decku.

Zgodnie z oczekiwaniami jednak - albo SteamOS, albo Windows. Nie można (a może raczej: przynajmniej na tę chwilę nie można) na urządzeniu zainstalować obu systemów jednocześnie, by działały równolegle. Póki co — bo w przyszłości i to ma się zmienić, dlatego warto od początku zadbać o to, by miejsca w Steam Decku było pod dostatkiem. Opcja instalacji Windowsa 10, a nie najnowszego Windowsa 11, także nie jest przypadkowa — związane jest to ściśle z wymogiem obecności Trusted Platform Module (TPM) do instalacji najnowszej wersji systemu operacyjnego, o czym głośno było już przed jego premierą.

To działa, ale na miejscu wszystkich zainteresowanych z instalacją bym się jeszcze wstrzymał

Pierwsza paczka oficjalnych sterowników jest już dostępna — i według internautów którzy mieli już szansę zainstalować system, to naprawdę działa. Warto jednak mieć na uwadze, że to dopiero początki. Myślę że nie jest ani trochę przesadą wiara w to, że w kolejnych miesiącach, kiedy urządzenie trafi pod więcej strzech, zarówno oficjalnie jak i nieoficjalnie będzie się działo coraz więcej. Nie bez powodu zresztą Steam pozycjonuje Decka jako PC. Niestety — jako właściciel konsolki, sam póki co zostałbym jeszcze na steamOS — chociażby dlatego, że po instalacji Windowsa 10 użytkownicy mogą zapomnieć z korzystania z dźwięku za pośrednictwem Bluetooth albo USB-C. Opcjonalnie - kiedy coś pójdzie nie tak jak powinno, Steam przygotował dokładną instrukcję odzyskiwania Steam Decka, którą znajdziecie na ich stronie pomocy.