Podsumowanie prezentacji Sony. Oto nowe gry zmierzające na konsole PlayStation!

State of Play: podsumowanie. Oto gry, które zaprezentowało Sony

Arcageddon — sieciowe potyczki cieszą się niesłabnącą popularności. Im więcej graczy, tym fajniej. Im niższy próg wejścia, tym lepiej. Arcageddon z założenia ma być uniwersalny, żartobliwy i przesadzony. Podobno inspirowany jest Muppetami, Gorillaz o punk rockiem z lat 90 — i tę inspirację widać. Gra już teraz trafiła na PS5 w formie early access — a oficjalna premiera w przyszłym roku.

Deathloop — nowa, duża, gra od Bethesdy zbliża się wielkimi krokami. Teraz doczekaliśmy się solidnego trailera nowej strzelaniny, która (przynajmniej czasowo) będzie grą na wyłączność PS5.

Death Stranding Director’s Cut — symulator kuriera powróci na nowej generacji już 24 września. Nie zabraknie w nim nowych treści, a aktualizacja dla posiadaczy gry w wersji na PS4 to 10 dolarów.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles — Kimetsu no Yaiba to jedna z najpopularniejszych w ostatnich latach mang, jeżeli więc dziwi mnie gra wideo z tamtejszymi bohaterami to tylko dlatego… że ukazuje się tak późno! W nowym trailerze możemy podejrzeć nowy, dynamiczny, system walki w praktyce. Gra w październiku trafi na PlayStation 4 i PlayStation 5.

F.I.S.T. Forged in the Shadow —nowa arcade’owa platformówka w której walka wysuwa się na pierwszy plan zadebiutuje już jesienią. Premiera dla PlayStation 4 i PlayStation 5 planowana jest na 7 września.

Hunter’s Arena: Legends — zapowiedź gry, a przy okazji też zapowiedź pierwszej produkcji wskakującej do abonamentu PlayStation Plus w sierpniu. Battle royale z twistem, którym jest… walka wręcz, combosy i sztuczki rodem z bijatyk. Jeżeli śledzicie rynek early access na PC to prawdopodobnie gra nie jest wam obcą — testy trwają już od kilkunastu miesięcy. Najwyraźniej jednak tytuł jest już w takim stanie, że 3 sierpnia może spokojnie wkroczyć do świata konsol. Z jakim skutkiem – zobaczymy!

Jett: The Far Shore — nowa propozycja od twórców kultowego Superbrothers: Sword & Sorcery EP — tym razem z pięknym samolotem i równie charakterystyczną paletą kolorów. Na szczęście obyło się bez pikselków, zaś całość ma opierać się na eksploracji i poznawaniu nowego, tajemniczego, świata. Gra jeszcze w tym roku ma trafić na PS4 oraz PS5.

Lost Judgement — druga część przygód detektywa Yagami’ego zbliża się wielkimi krokami. Mimo że to tytuł od twórców serii Yakuza, to nie doczeka się turowego systemu walki, ale nie szkodzi — i tak wygląda bosko. To po prostu więcej tego samego, jeżeli więc podobało wam się Judgement — prawdopodobnie to dla Was pozycja obowiązkowa.

Moss: Book II — gry dla wirtualnej rzeczywistości to zupełnie nie moja bajka. Nie grałem w pierwszą część, nie zagram też w drugą — ale jeżeli czekaliście na kontynuację przygód z 2018 roku, to mam dla Was dobre wiadomości. Takowe już się robią!

Sifu — jedna z najbardziej wypatrywanych gier niezależnych zalicza obsuwę i… niestety, ale nie zagramy w nią w 2021. Nowa bijatyka ma trafić na rynek w pierwszych miesiącach 2022 — a na zaostrzenie apetytu mamy nowy trailer.

Trubes od Midgar — pierwszy sezon nowego RPG akcji zmierza na obie konsole Sony, premiera już za kilka dni — 27 lipca. Jeżeli odnajdujecie się w grach survivalowych, to warto się zainteresować. Takich gier na rynku nie ma zbyt wielu.