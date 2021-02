Podsumowanie konferencji Sony. Oto gry, które wkrótce trafią na konsole PlayStation!

Gry zmierzające na PlayStation 5 (i PlayStation 4). State of Play przyniósł zestaw nowości, na które warto czekać

Crash Bandicoot to jedna z tych serii platformówek, obok których nie potrafię przejść obojętnie. A jako że jej ostatnia odsłona, Crash Bandicoot 4, wciąż jest na mojej liście zaległości, chętnie sprawdzę ją w ulepszonej wersji. Gra doczeka się specjalnej edycji dla konsoli nowej generacji – z natywnym 4K, 60 klatkami na sekundę oraz wsparciem sztuczek kontrolera DualSense.

Deathloop to nowa gra twórców Dishonored (gier z tak ciekawym światem, że mimo iż nie jestem fanem FPP ani skradanek, wyjątkowo przypadły mi one do gustu). Ich nowa produkcja to zupełnie nowy klimat, niczym z filmów szpiegowskich których bohaterowie mają specjalne umiejętności. Data premiery, niestety, jeszcze nie padła:

Final Fantasy 7 Remake to niekończąca się historia. Lata próśb graczy zostały spełnione i w ubiegłym roku otrzymaliśmy grę… a raczej jej pierwszą (z planowanych trzech) wcieleń. Wczoraj na konferencji zaprezentowano jej ulepszoną pod nowe konsole wersję – Final Fantasy 7 Remake: Intergrade. Wszyscy posiadacze wariantu z PlayStation 4 otrzymają darmową aktualizację, ale żeby nie było tak kolorowo — za dodatkowe treści z Yuffie trzeba będzie dopłacić. No cóż, lepsze to niż konieczność zakupu całej gry. Szkoda tylko że zamiast drugiej części historii otrzymujemy usprawnioną wersję tego, co już mamy. Premiera już 10 czerwca 2021.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach to najnowsza odsłona kultowego horroru z przerażającymi zwierzakami w roli głównej. Wygląda… no cóż, niezbyt atrakcyjnie — ale poprzednim częściom w ogóle to nie przeszkodziło w zdobyciu ogromnej popularności. Tym razem pewnie będzie podobnie.

Kena: Bridge of Spirits miała trafić do graczy w marcu, ale nic z tego. Premiera gry przesunięta została na 24 sierpnia 2021 — a na osłodę otrzymaliśmy nowy, dłuższy, trailer.

Knock Out City to nowe podejście do gry w zbijaka. Wygląda wyjątkowo przyjemnie i… potencjalnie mamy nowy hit multiplayer? W końcu pracują nad nim twórcy Mario Kart i magicy z Electronic Arts. Premiera już 21 maja 2021!

Oddworld: Soulstorn będzie „stworzonym na nowo” Abe’s Exoddus, czyli drugiej odsłony przygód uroczego mukodona. Pierwsza część w nowych szatach, New’n’Tasty, była doskonała — tutaj liczę na powtórkę z rozrywki. Gra trafi na konsole już 6 kwietnia, a co najlepsze — od razu będzie w ofercie PlayStation Plus. To chyba czas by po pięciu latach odnowić subskrypcję ;-).

Returnal to najnowsza gra Hosemarque (m.in. Outland), która zabierze nas do mrocznego świata pełnego tajemnic. Wygląda kapkę przerażająco, kapkę intrygująco. Ma być sporo losowo generowanych elementów i sporo przygody. A co najlepsze — to jedna z gier na wyłączność dla PlayStation 5, zaś jej premiera już wkrótce, bo 30 kwietnia 2021!

Sifu to kompletna nowość. Wczorajsza zapowiedź jest pierwszą prezentacją stylowej produkcji z kung-fu na pierwszym planie. W grze wcielimy się w młodego mściciela, który po treningu chce pomścić morderców odpowiedzialnych za śmierć jego całej rodziny. Wizualnie wygląda… okej? Zaś sama rozgrywka przypomina „beat’em upy” w trzech wymiarach. Intrygujące, choć wszystko rozbija się o system walki w praktyce. Premiera jeszcze w tym roku.

Solar Ash jest nową grą ekipy odpowiedzialnej za Hyper Light Drifter. Tytuł wygląda przepięknie, czaruje kolorami i obiecuje zabrać nas na przygodę w nieznane. Jestem zaintrygowany, ale to kolejny raz kiedy słyszymy o grze i nie ma żadnych konkretów poza tym, że gra będzie. I to w 2021. No cóż, czekam na więcej: