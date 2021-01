10 Gbps z satelity za 99 USD

Nadchodząca dominacja SpaceX w usługach dostępu do internetu z satelity nie podoba się wielu konkurentom. Szczególnie głośno protestuje Amazon, który swoją konstelację – Kuiper, będzie dopiero budował. Dlatego firma Elona Muska co jakiś czas musi tłumaczyć FCC, dlaczego zmiany jakie chce wprowadzić w systemie (między innymi umieszczenie satelitów na niższej orbicie) są konieczne i potrzebne. Przy okazji wtedy opinia publiczna może poznać aktualny stan projektu, który widzimy na slajdzie poniżej. Przy okazji w prezentacji odniesiono się do zarzutów konkurencji, które w takim świetle faktycznie wyglądają na bezpodstawne.

SpaceX dismissed Amazon's $AMZN protest of the modification as "attempts to stifle competition", saying Amazon makes "misleading claims of interference" and emphasizing that the competing Project Kuiper network represents "still nascent plans" pic.twitter.com/Ua2CpvM9O0 — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) January 25, 2021

Obecnie Starlink tam gdzie jest dostępny, czyli na północy USA, w Kanadzie oraz w Wielkie Brytanii dostarcza internet działający z prędkości 100-200 Mbps. To znaczny postęp wobec 50 Mbps, które notowaliśmy gdy wystartowały pierwsze beta testy. Docelowo Starlink miał oferować prędkość nawet 1 Gbps, ale okazuje się, że to już jest wiadomość nieaktualna. Według najnowszych założeń, system będzie w stanie działać z prędkością nawet 10 Gbps. Wydatnie mają pomóc w tym lasery używane do komunikacji pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci. W tę technologię wyposażono między innymi ostatnie 10 satelitów, które trafią na orbitę polarną, tam gdzie nie ma naziemnych stacji komunikacyjnych.