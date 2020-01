Stacjonarne sklepy są coraz mniej opłacalne nawet w przypadku marek premium

Bose swój pierwszy sklep stacjonarny otworzyło w 1993 roku i pojawiło się od tego czasu w wielu centrach handlowych na różnych kontynentach. Strefy demo są też obecne na przykład w sieciach Best Buy, choć nie mają rozmachu stacjonarnych placówek firmy. Tych ma podobno zniknąć 119. Na razie likwidacja ominie około 130 sklepów w Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Azji Południowo-Wschodniej i Korei Południowej.

W swoim oświadczeniu firma podniosła, że zwolnionym pracownikom zaoferuje pomoc i odprawę. Nie zdradzi jednak ile osób straciło pracę w wyniku likwidacji sklepów.

Likwidacja sklepu stacjonarnego – dobra czy zła decyzja?

Nie jestem jednak przekonany czy „sklep stacjonarny” to odpowiednie określenie. Byłem kilka razy w różnych tego typu sklepach kilku firm i nazwałbym je raczej showroomami. To miejsce, w którym producent wystawia swoje sprzęty i daje możliwość ich przetestowania. W sumie zasada działania jest podobno do tego co oferują elektromarkety, jednak zarówno zaangażowanie sprzedawców, jak i dostępność konkretnych modeli jest nieporównywalnie większa niż w sieciówce. Poza tym trzeba sobie powiedzieć szczerze – Bose nie jest producentem, który świeci swoim logo w Media Marktach czy innych RTV Euro AGD, choć ich sprzęty bywają tam dostępne, a i czasem spotykałem pojedyncze ekspozycje z konkretnym modelem. Dlaczego? Bo tłumy nie kupuję ich urządzeń, co też oczywiście widać na ulicach – moim zdaniem w tej chwili w Polsce dominuje Sony, słuchawki Bose najczęściej widziałem w samolotach, choć ostatnio częściej rzucają mi się w oczy Soniacze z ANC.

Po co więc jest taki showroom? Raczej nie widziałem ludzi przy kasach, więc nie po to żeby sprzedawać sprzęt. Kiedy jednak właścicielem takiego miejsca jest producent, daje przyszłym klientom możliwość przetestowania urządzeń i nawet jeśli ktoś kupi je później w sieci, to jednak właśnie ze względu na to, że testy były udane. Likwidując sklep Bose zabiera więc możliwość samodzielnego sprawdzenia urządzeń i nie zdziwię się jeśli odbije się to w jakiś sposób na sieciowej sprzedaży. Ich produkty nie są tanie, a im coś droższe, tym większe opory z kupowaniem w ciemno. A jednak słuchawki czy głośniki to na tyle specyficzna grupa urządzeń, że tekstowa czy filmowa recenzja nie jest w stanie oddać dwóch najważniejszych rzeczy – brzmienia, a w przypadku słuchawek komfortu użytkowania.