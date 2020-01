Corolla mocno podciągnęła wynik Toyoty

W 2018 roku w Polsce sprzedano 532 000 nowych samochodów, co stanowiło wzrost o niemal 10% w porównaniu do 2017 roku. W tym roku dynamika sprzedaży była wyraźnie mniejsza, ale wynik powyżej 550 000 sztuk i tak należy do najlepszych w historii. Niezmiennie od kilku lat liderem sprzedaży pozostaje Skoda, głównie za sprawą swoich bestsellerów czyli Octavii oraz Fabii. Dzięki temu w 2019 roku Skoda sprzedała w sumie w Polsce 68 646 samochodów, w tym 20 378 sztuk samej Octavii.

Na drugim miejscu w rankingu producentów jest Toyota, która zanotowała wynik na poziomie 62 774 sztuk, a blisko 1/3 sprzedaży stanowiła nowa Corolla, która w salonach pojawiła się na początku roku. Japoński kompakt w ostatnich miesiącach regularnie wygrywał w miesięcznych rankingach z Octavią i był blisko przejęcie palmy najpopularniejszego nowego auta w Polsce, ale jednak zabrakło na to czasu. Corolla osiągnęła sprzedaż 19 701 egzemplarzy, czyli przegrała o 677 sztuk z czeskim liderem.