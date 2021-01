„Sprawa Tomka Komendy” serial na Player.pl

Film Jana Holoubka „Sprawa Tomka Komendy” trafił do kin w 2020 roku, ale dość szybko musieliśmy się pogodzić z utratą możliwości oglądania go na dużym ekranie. Z powodu zamknięcia kin nastąpiła przyspieszona premiera online na Player.pl, a teraz w ofercie platformy pojawia się czteroodcinkowy serial zawierający nieużyte wcześniej sceny.

Seans dwóch pierwszych odcinków mam już za sobą i podzieliłem się z Wami własnymi wrażeniami, a przed kolejnymi epizodami zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z odtwórcą głównej roli Piotrem Trojanem – zdobywcą nagrody Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za pierwszoplanową rolę męską. Widzowie mogą go pamiętać także między innymi z seriali „Pułapka” TVN-u oraz „Znaki” od AXN.

Piotr Trojan o roli Tomka Komendy

Piotr Trojan dzieli się z nami swoimi wspomnieniami odnośnie castingu, dzięki któremu tytułowa rola trafiła w jego ręce. Opowiada o rozmowach z reżyserem, pierwszym, stresującym dniu na planie, a także spotkaniami z Tomkiem Komendą. Dowiadujemy się też, jakie sceny nie trafiły do filmu i jakie ku temu mogły być powody.

Aktor zdradza, że na planie filmu nie było jeszcze wiadome, że produkcja trafi do Sieci w formie serialu oraz potwierdza swój angaż w 2. sezonie „Rojsta” – serialu przejętego przez Netflix, gdzie za kamerą ponownie stanie wspominany Jan Holoubek.

Wywiad z Piotrem Trojanem

