Polacy uwielbiają robić seriale z filmów i ten powinniście zobaczyć. „Sprawa Tomka Komendy” – przedpremierowe wrażenia

W zapowiedzi gdybałem na temat czasu trwania poszczególnych odcinków mini-serii, ponieważ film trwał 1 godzinę i 52 minuty. Jeżeli każdy z nich miałby minimum 40 minut, otrzymalibyśmy naprawdę rozbudowaną odsłonę tej samej historii. Po seansie dwóch pierwszych epizodów wiem, że każdy z nich trwał 33 minuty. Jeżeli pozostałe dwa będą podobne, to znaczy że w sumie dodatkowego materiału zobaczymy co najwyżej kilkanaście minut. Ale dobre i to, prawda?

Seans upłynął mi bardzo szybko, bo przecież sumarycznie to tylko godzina oglądania. Złośliwi mogliby powiedzieć, że pojedyncze odcinki niektórych seriali są dłuższe, aniżeli dwa złączone epizody „Sprawy Tomka Komendy” i ja też zaczynam się zastanawiać, skąd taki podział ze strony Playera.pl? Czy jest to umotywowane chęcią ułatwienia oglądania osobom, które nie przepadają za 2-3 godzinnymi filmami, a oglądają 6 godzinnych odcinków jednego wieczora? Bo tego, że drugim z powodów takiego podziału jest chęć przyciągnięcia widzów na platformę na najbliższe 3 tygodnie, to jestem pewien. Podział ten, przynajmniej do tej pory, wypada jednak całkiem zgrabnie i nie psuje seansu.

Czy warto zobaczyć serial, jeśli (nie) widziałeś filmu?