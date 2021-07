Apple oskarżano o spowalnianie iPhone’ów – nie pierwszy raz. Ciekawe jak firma teraz się wytłumaczy

Do przeprosin dołączona została oferta specjalna związana ze znacznie tańszą opcją wymiany baterii w oficjalnych serwisach, bo to właśnie ona była odpowiedzialna za całe to zamieszanie. Apple zmuszało smartfony do wolniejszego działania po to, aby te służyły dłużej na jednym ładowaniu. Problem polega na tym, że nikogo o tym nie informowali, a jak się okazuje, nie wszyscy sobie tego życzyli — dlatego w jednej z kolejnych wersji swojego mobilnego systemu dodali opcje zarządzania trybem pracy. Kto chciał, może oszczędzać baterię, kto nie – nie musi. I wydawać by się mogło że sprawa jest zakończona, pozew zbiorowy dobiegł końca, wszyscy zapomnieli że coś takiego miało miejsce… aż do teraz. Kiedy nawet najnowsze urządzenia spowolniły po zainstalowaniu systemowej aktualizacji.