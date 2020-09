Spotify jedną rzecz robi dobrze – nigdy nie słuchałem tylu nowych kapel

I co jakiś czas trafia się perełka. Trochę ciężko jest mi być złym na Spotify w momencie, w którym dzięki niemu poznałem naprawdę dużą część kapel które bardzo lubię. Żeby wymienić tylko kilka: H.E.A.T., Powerwolf, L.A. Guns, Iron Savior czy Doc Holliday. Zespoły, którymi prawdopodobnie nigdy bym się nie zainteresował gdyby nie abonament Spotify. Nie do przecenienia jest fakt, że w przypadku Spotify odkrywanie nowych kapel nie wiąże się z jakimkolwiek wysiłkiem. Nie musisz kupować płyt, plików czy szukać dyskografii na jakiś szemranych stronach. Klikasz i możesz od razu zacząć przesłuchiwanie.

Trochę cierpią na tym klasyki

Nie wiem, czy tylko ja to zauważyłem, ale mam wrażenie, że algorytm Spotify ustawiony jest w taki sposób, że dużo chętniej podetknie mi pod nos nowe wydawnictwo zamiast coś, co mógłbym uznać za „klasyczne”. Częściej w miksie pojawiają mi się bowiem nowe zespoły – Battle Beast, Grailknights, The Caddillac Three czy Dirty Honey niż Accept, Scorpions czy Motörhead. Dlatego też, paradoksalnie, pomimo tego, że dziś słucham więcej nowej muzyki niż kiedykolwiek wcześniej, to powrót do zespołów, które sobie założyłem, że przesłucham, jest jeszcze mniej prawdopodobny, niż na początku mojej przygody z serwisem.

Nie wiem, czy tylko ja tak mam. Jeżeli miałbym wybrać coś, co trzyma mnie przy Spotify to chyba właśnie to, że czy tego chcę czy nie pozwala mi poznać kapele, na które w innym przypadku nigdy bym nie trafił.

Słuchacie czasem podpowiedzi Spotify?