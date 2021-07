2 lata: tyle zajęło Spotify przywrócenie gestu, o których prosili użytkownicy

Spotify znane jest z tego, że lubi kombinować ze swoimi aplikacjami. Czasem wychodzi im to lepiej, czasem gorzej — jedne rzeczy się przyjmują, inne znikają w mgnieniu oka. Są też takie, które — z niewiadomych nikomu przyczyn — twórcy decydują się usunąć, mimo że społeczność regularnie z nich korzysta. Tak było z gestem maźnięcia palcem w dół, by przeszukać playlistę. Temat był na tyle burzliwy, że mimo upływu wielu miesięcy użytkownicy nie dawali za wygraną — stale bombardowali twórców platformy o przywrócenie opcji. Trochę trzeba było czekać, ale po latach… opcja wróciła do aplikacji!

Znowu można łatwo przeszukać playlisty na Spotify. Twórcy platformy po dwóch latach przywrócili usunięty gest

Dwa lata to w świecie technologii szmat czasu. Ale aż tyle zajęło twórcom aplikacji mobilnej Spotify przywrócenie usuniętej funkcji, o której trąbiło się od 2019 roku i doczekała się ponad 2700 głosów za jej przywróceniem. Nareszcie będąc w widoku listy odtwarzania można będzie wykonać klasyczny gest maźnięcia palcem w dół ekranu, by otworzyć pole z wyszukiwarką wewnątrz playlisty, a także filtrami pozwalającymi łatwo posortować wszystkie tamtejsze utwory według tytułów, wykonawców, albumu albo daty dodania. Niby rzecz naturalna, ale wszyscy którzy przez ostatnie dwa lata tęsknili za tą opcją — od wersji aplikacji 8.6.40.929 na Androida mogą znów się z niej cieszyć. Oby tym razem już na zawsze.

