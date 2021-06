Dark mode w Android Auto

Jednym z ważnych trendów w ostatnich latach jest tworzenie aplikacji i witryn internetowych w dwóch wersjach – jasnej i ciemnej. Ta druga spopularyzowała się z kilku względów. Po pierwsze wraz z masowym stosowaniem paneli OLED w smartfonach, ciemniejsze kolory są pożądane aby zmniejszyć zużycie energii. Po drugie wielu z nas preferuje takie barwy, zamiast mocno święcącego ekranu, a po trzecie z ciemnych wersji lepiej korzysta się w nocy przy słabszym oświetleniu.

Z Android Auto historia nie była oczywiście taka prosta. W wielu samochodach „dark mode” był dostępny automatycznie, jeśli macie czujnik zmierzchu to prawdopodobnie Android Auto podobnie jak system w samochodzie przestawiał się na tryb nocny automatycznie. Nie wszystkie auta jednak takie rozwiązanie posiadają i część użytkowników narzekała na jasny ekran podczas nocnych podróży. Teraz tryb nocy będzie można wybrać sobie ręcznie z poziomu menu ustawień w Android Auto. Ta zmiana wchodzi w życie wraz z wczorajszą aktualiazacją, która jest już dostępna w sklepie Google Play.

Nowe przyciski do nawigacji i wysyłania wiadomości

W aplikacjach pozwalających na odtwarzanie multimediów takich jak Spotify czy YouTube Music pojawią się też nowe przyciski do nawigacji pozwalające wrócić na górę listy odtwarzania albo wybrać opcje alfabetycznie na etapie paska przewijania. Dla nowych użytkowników Android Auto pojawi się też samouczek, który powinien ułatwić korzystanie z tego rozwiązania za pierwszym razem.

Duża zmiana pojawi się w aplikacjach takich jak Wiadomości czy WhatsApp, w których będziemy mogli tworzyć nowe wiadomości z pomocą asystenta Google. W prawym górnym rogu dodano przycisk New, po jego kliknięciu asystent zapyta nas najpierw do kogo chcemy wysłać wiadomość, później zapyta o jej treść, a na końcu po potwierdzeniu, że treść się zgadza, wyśle ją do danej osoby. Podobnie jak to miało miejsce do tej pory, asystent może nam też przeczytać treść wiadomości jaką właśnie dostaliśmy, choć akurat w polskiej wersji językowej nie działa to zbyt dobrze.

Jak już wspominałem w ostatnich miesiącach to kolejne bardzo dobre zmiany, które pojawiły się w Android Auto. Najważniejsza z nich to bez wątpienia otwarcie się na aplikacje do nawigacji firm trzecich. Google po karach nałożonych między innymi przez włoski urząd antymonopolowy, wreszcie pozwoliło aby inne firmy również mogły oferować swoje rozwiązania w ramach Android Auto. Dzięki temu już dzisiaj poza mapami Google oraz Waze’m do dyspozycji mamy też TomTom AmiGo, Automapę, Sygica, a wkrótce również Yanosika. Tak to powinno wyglądać od samego początku.

źródło: Google