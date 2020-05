2. Soundbar: jak działa?

Zasada działania soundbarów jest całkiem prosta. Urządzenie łączymy z telewizorem za pośrednictwem cyfrowego wejścia audio (zazwyczaj optycznego) lub poprzez port HDMI podłączając do niego źródło obrazu (np. dekoder TV SAT) i kolejnym kablem telewizor. Problem w tym, że dekoder satelitarny czy telewizji kablowej wcale nie musi być naszym głównym źródłem rozrywki. W czasach gdy na telewizorze mamy dostęp do YouTube’a, Netfliksa, HBO Go i szeregu innych usług wideo, to właśnie sam TV staje się źródłem dźwięku i obrazu. Wtedy konieczne jest wykorzystanie wyjścia optycznego w telewizorze albo HDMI w standardzie ARC/eARC.

ARC to skrót od wyrażenia Audio Return Channel, czyli zwrotny kanał audio, literka „e” w drugiej nazwie oznacza „extended” czyli rozszerzony. Oba standardy powstały stosunkowo niedawno, a pozwalają na wykorzystanie połączenia HDMI do przesyłania dźwięku od telewizora do np. amplitunera czy właśnie soundbara. W wersji eARC informacji przesyłanych zwrotnie może być znacznie więcej, np. można sterować głośnością soundbara pilotem od TV. Niestety to wszystko wygląda pięknie tylko w teorii, w praktyce ARC potrafi być bardzo kapryśne i dlatego w wielu poradnikach w sieci znajdziecie zalecenie kupna soundbara od tego samego producenta co telewizor. Nie gwarantuje to braku problemów, ale zazwyczaj mocno je minimalizuje. W przypadku wyjścia optycznego takich niespodzianek nie ma, ale ono też ma swoje ograniczenia w kwestii obsługiwanych standardów dźwięku przestrzennego. To wszystko to jednak temat na osobny artykuł, bo dzisiaj po kablu HDMI można nawet udostępniać połączenie sieciowe w standardzie Ethernet.

Warto mieć powyższe zastrzeżenia na uwadze jeśli zdecydujecie się na zakup soundbara. Zaletą połączenia optycznego jest też fakt, że sam kabel światłowodowy może być bardzo cienki i łatwiej go gdzieś schować, albo poprowadzić tak aby nie było go wcale widać. Tym bardziej, że jak już wspominałem, większość soundbarów jeśli posiada jakieś dodatkowe głośniki, to komunikuje się z nimi bezprzewodowo, więc mocno minimalizuje liczbę potrzebnych kabli.

3. Podstawowe modele soundbarów

Już nawet podstawowe modele soundbarów są dostępne z dodatkowym głośnikiem niskotonowym, choć na rynku nie brakuje też samodzielnych konstrukcji. Wśród takich można by chociaż wymienić JBL Bar Studio, który kosztuje około 600 PLN i oferuje wszystko co potrzebne, czyli wejście optyczne i HDMI, a także obsługę Bluetooth, dzięki któremu możemy puszczać muzykę bezpośrednio ze smartfona. Nie jest to system, który nagłośni duży salon, ale na pewno zapewni lepsze wrażenia odsłuchowe niż sam telewizor, a przy tym nie zrujnuje waszego portfela. Podobnie wypada też Yamaha YAS-107, która też egzystuje jako samodzielny element, a dzięki możliwości powieszenia, nie trzeba dla niej nawet dedykowanej półki.

Jeśli poszukujecie czegoś z mocniejszym basem to warto spojrzeć na Samsunga HW-R550 (cena ~900 PLN), który dostępny jest w zestawie z głośnikiem niskotonowym, a do tego posiada szereg innych zalet, jak np. możliwość późniejszego dokupienia dodatkowych głośników komunikujących się z całym zestawie bezprzewodowo, które pomogą zaserwować nam prawdziwy dźwięk przestrzenny. HW-R550 może komunikować się z telewizorem przy pomocy HDMI z ARC, wejścia optycznego lub bezprzewodowo dzięki technologii Bluetooth. Obsługiwane jest też streamowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych, w czym wydatnie pomaga dedykowana aplikacja na smartfona, a moc całego zestawu wydaje się wystarczająca nawet do większego salonu.