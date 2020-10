Sony, obudź się! Sprzedaj nam w końcu jakieś dobre wieści o PlayStation 5!

Ale na tym jeszcze nie koniec. PlayStation miało swoje prezentacje — kierowane co prawda ku rynkowi japońskiemu, bo składały się one przede wszystkim z wrażeń tamtejszych influenserów którzy już mają dostęp do sprzętu. I jakkolwiek chciałbym uznać ją ciekawą — tak nie potrafię — i to najwyraźniej nie tylko ja:

Nie miałem żadnych oczekiwań, a i tak jestem rozczarowany tym „pokazem”. Dobra robota Playstation! — Piotrek Góra (@Bloodergo) October 4, 2020

Trudno się nie zgodzić z taką opinią — opowiadanie o Astro’s Playroom to nie jest najciekawszy sposób do zaprezentowania konsoli. Podobnie jak zachwalanie przez „swoich” ludzi tego jak cicha to konsola, a także że samodzielnie będziemy mogli wybrać kolor podświetlenia pada. Wolałbym jednak, żeby nareszcie Sony nareszcie powiedziało wprost ile godzin ich kontroler podziała na jednym ładowaniu. Plotkuje się od kilku miesięcy że będzie to jakieś 6-7 godzin, ale nikt tego oficjalnie nie mówi. To wciąż daleko do 18-20, które oferował Dual Shock 3. Dlatego bardzo bym chciał, aby akurat te plotki się nie potwierdziły. Wielkości sprzętu nawet nie będę komentował, bo nie wypada.

Szczerze mówiąc, to nie do końca rozumiem postawę Sony. Bo, nie trzymając kompletnie niczyjej strony, w tej generacji mam obie konsole, w poprzedniej miałem obie, w przyszłej prawdopodobnie też będę miał obie — na ten moment nie widzę żadnego „za”, by kupić PlayStation 5. A kolejne niedomówienia, milczenie i prezentacje takie jak te — czy (w sumie to brak) wieści o kwestii przenoszenia stanu zapisu gry między konsolami trochę mnie martwi. Halo, Sony, obudźcie się!