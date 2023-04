Sony inwestuje Raspberry Pi – firmy skupią się na rozwoju czujników AI

Odział Sony zajmujący się produkcją półprzewodników rozszerzył współpracę z Raspberry PI – brytyjską firmą, odpowiadającą za popularne mikrokomputery. Inwestycja ma zaowocować rozwojem platformy AI.

Rozwiązania AI od Sony trafia do ekosystemu Raspberry PI

Sony jest jednym z międzynarodowych liderów w dziadzienie czujników obrazu, wykorzystując w swoich urządzeniach technologię Edge AI, czyli czujników wspieranych działaniem sztucznej inteligencji. Są one bezpośrednio powiązane z platformą AITRIOS, służącą do opracowywania i wdrażania rozwiązań czujnikowych opartych na kamerach z AI. Japoński gigant już od 2021 roku szuka partnerów biznesowych z branży technologicznej, którzy wspomogą swoją infrastrukturą rozwój projektu. Do tego grona dołącza Raspberry PI.

Źródło: Depositphotos

Dzięki tej inwestycji AITRIOS będzie mógł trafić do szerokiego grona posiadaczy urządzeń od Raspberry PI, co zaś wpisuje się w politykę brytyjskiego przedsiębiorstwa, które chce promować aktywne podejście do technologii, dostarczając rozwiązania możliwe najniższym kosztem.

„Pragniemy dostarczyć nową wartość różnym branżom i ułatwić im rozwiązywanie problemów poprzez wykorzystanie naszej innowacyjnej technologii czujników Edge AI opartych na czujnikach obrazu. Cieszymy się, że dzięki współpracy z firmą Raspberry Pi Ltd. nasza platforma AITRIOS, wspierająca rozwój różnorodnych, oryginalnych rozwiązań wykorzystujących nasze urządzenia Edge AI, stanie się dostępna dla społeczności, która używa produktów Raspberry Pi i je rozwija”. – Terushi Shimizu, prezes i dyrektor generalny firmy Sony Semiconductor Solutions Corporation

To także okazja to zacieśnienia już istniejącej współpracy, która polegała do tej pory na dostarczaniu przez Sony półprzewodników. Raspberry Pi chce teraz wprowadzić do ekosystemu produkty Sony Semiconductor Solutions oparte na sztucznej inteligencji, ułatwiając użytkownikom opracowywanie nowych zastosowań uczenia maszynowego bezpośrednio w urządzeniach gromadzących dane.

Stock image from Depositphotos