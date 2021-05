Social media to wielki słup reklamowy. Co czwarty wpis jest sponsorowany

Co czwarty post na Facebooku i Instagramie to reklama

Nie śledziłem dokładnie jak zmieniała się intensywność reklam w serwisach społecznościowych Facebooka, ale mam wrażenie, że od kilku miesięcy jest źle. Bardzo źle.

Do masy reklam i sponsorowanych treści na Facebooku zdążyłem się już przyzwyczaić, bo i ich wprowadzanie rozłożyło się nieco w czasie i chyba po prostu użytkownicy do tego śmietnika przywykli. Przyznaję, że momentami nawet przymykam na to oko, szczególnie kiedy coś kupię, a później przez tydzień muszę oglądać dokładnie te same produkty podsuwane przez serwis. Ostatnio bardziej wkurzają mnie informacje o tym, że jakiś znajomy skomentował czyjś post. I to z profilu, którego nie śledzę i nigdy nie przyszło mi to nawet do głowy. Moja tablica zalana jest więc treściami, które w ogóle mnie nie interesują i samo ich przewijanie jest na tyle męczące, że korzystam z FB zdecydowanie mniej niż wcześniej. Na dobrą sprawę ostatnio praktycznie tylko dla Messengera, ale…tam też pojawiają się przecież reklamy. I to dość bezczelnie, bo pomiędzy konwersacjami ze znajomymi.

Zauważyłem, że od kilku miesięcy częściej korzystam z Instagrama, testuję sobie relacje – nic zobowiązującego, raczej z ciekawości jak wpływa to na „rozwój” profilu w ujęciu mikro. Mam swoje ulubione konta, których stories oglądam regularnie, choć też łapię się na tym, że to strata czasu. Ale teoretycznie zbudowałem sobie listę obserwowanych z profili, które mnie interesują. Chcę oglądać te zdjęcia, a od kilku miesięcy…widzę głównie reklamy i posty sponsorowane. Momentami kompletnie nie trafione, choć są dobierane pod kątem tego, jakie profile śledzę.

Rozumiem jak zarabia serwis społecznościowy i na jakiej zasadzie wyświetlane są wpisy oznaczone napisem „sponsorowane”. Ktoś ma na Instagramie profil, chce go rozwinąć i zdobyć nowych obserwujących. Wykupuje więc reklamę i czeka aż jego promowane przez IG posty trafią do nowych osób. Wszystko byłoby w porządku gdyby odbiorca (czyli ja) nie był zalewany treściami z tych akcji sponsorowanych. A jest, bo w moim przypadku wpisy z takim oznaczeniem pojawiają się co 4 posty, czasem nawet co 3. Widzę więc 3-4 instagramowe publikacje obserwowanych przeze mnie profili, później wpis sponsorowany, kolejne 4, kolejny sponsorowany i tak w kółko. Raz na jakiś czas Instagram szaleje i wyświetla mi same „sponsoraki” – pomaga wtedy restart aplikacji. Zacząłem nawet liczyć ile z tym promowanych postów sprawiło, że zaobserwowałem jakiś profil lub polubiłem zdjęcie. Wyszło mi równe ZERO.