Bez tego smartwatcha pewnie nie będziesz już prawdziwym e-sportowcem

2020 zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych, a z każdym miesiącem atmosfera staje się jeszcze bardziej gęsta. I z czasem idzie przywyknąć do niekończącej się fali mniej lub bardziej udanej elektroniki, ale jednak są sprzęty które wciąż potrafią wywołać u mnie uśmiech politowania. Gamingowa karta płatnicza z podświetleniem jest solidnym kandydatem, ale jednak najnowszy zegarek Garmina w moim rankingu wygrywa. Bo oto firma znana z tak świetnych wearables jak zegarek fēnix® 6 serwuje światu smartwatch dla e-sportowców. Nie żartuję, taka przyjemność tylko 300 Euro.

Czym różni się gracz od zwycięzcy? Gracz gra. Zwycięzca gra, wykorzystując Instinct. Instinct – Esports Edition to zegarek GPS dla graczy, którzy chcą zwyciężać.

Smartwatch dla e-sportowców: Garmin Instinct Esports Edition

Zegarek jak to zegarek. Pokazuje godzinę, mierzy aktywności, teraz jednak w zupełnie nowej formie. Z reklamami kierujących w konkretną grupę (e-sportowców) i aplikacją, która ma wszystkich miłośników rywalizacji w grach wideo zachęcić do wyboru tego, a nie innego, modelu. Sprzęt oferuje „specjalny profil aktywności e-sportowej”, który umożliwia śledzenie i analizowanie wydajności organizmu podczas gry. Ponadto dane na temat poziomu stresu i tętna można przesyłać bezpośrednio na streamach dzięki usłudze STR3AMUP! A tak poza tym to wszystko w normie – zestaw trybów sportowych (trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, schody, pokonywanie pięter, wiosłowanie stacjonarne, joga, kilka rodzajów biegów, Wędrówka, wspinaczka, jazda na rowerze górskim, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, wiosłowanie, kajakarstwo, pływanie, Esports, jazda rowerem, pływanie), monitorowanie snu, powiadomienia. Jednak zgodnie z prawidłem że teraz wszystko ma być gamingowe / przeznaczone dla graczy, jest i odpowiedni zegarek. Bo kto by nie chciał wiedzieć jakie tętno ma streamer kiedy wygrywa.

Zegarek jest już dostępny w polskim sklepie Garmina, gdzie wyceniony został na 299,99 euro.