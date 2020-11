Smartfony zmieniły oblicze sportu. Pozostaje pytanie – co przyniesie przyszłość?

Smartfon to takie urządzenie, które ma ogromne możliwości i jeszcze wiele zastosowań do odkrycia. Bezsprzecznie wpłynęło na to, jak funkcjonujemy we współczesnym świecie. To urządzenie na zawsze zmieniło nasz technologiczny krajobraz. Wiele firm i usług mogło powstać tylko dlatego, że w kieszeni nosimy potężny komputer z ciągłym dostępem do internetu.

Oczywiście jest też druga strona medalu, dużo mroczniejsza. Ciągłe podłączenie, ciągła dostępność sprawiają, że wiele osób gubi się w życiu i przestaje dostrzegać granicę między pracą a tym, co poza nią. Do tego uzależnienie od mediów społecznościowych, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do depresji z powodu oglądania wyidealizowanego świata celebrytów.

Mimo wszystko, ilość pozytywów raczej znacząca przykrywa potencjalne, negatywne skutki posiadania i aktywnego korzystania z tych urządzeń. Co ciekawe, coraz częściej łapię się na tym, że dostrzegam kolejne, nowe obszary naszego życia, w które wkroczył smartfon, po cichu dostarczając nam ciekawą wartość.

Sport wiele zyskuje

Aby dana dyscyplina sportowa czy liga opłacała się, musi budować zaangażowanie wśród kibiców. Musi też pozyskiwać nowych zainteresowanych i powiększać swoje wpływy. Problem w tym, że o ile zasady gry czy rywalizacji nie ulegają częstym i dużym zmianom, o tyle nawyki ludzi oraz ich potrzeby wręcz przeciwnie. Dlatego tak ważne jest szukanie nowych sposobów dotarcia do kibiców i budowania w nich pasji.