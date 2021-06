TOP 5 nowych smartfonów za 500 zł. Oto nasze propozycje budżetowych telefonów

Decydując się na nowego smartfona za 500 złotych warto pamiętać, że praktycznie każdy element (poza czasem pracy na baterii) będzie gorszy niż w telefonach z wyższych półek cenowych. Słabszy ekran, wydajność, zdjęcia – do tego brak różnych przydatnych funkcji znanych z droższych modeli. Ale z tego co zauważyłem, wiele osób twardo stoi na stanowisku, że 500 złotych to górny limit ceny, jaką są w stanie zapłacić za telefon. I ja to rozumiem, dlatego przygotowałem materiał z 5 najlepszymi, moim zdaniem, smartfonami w półce cenowej 500 złotych. Zapraszam.