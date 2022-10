Za nami część najważniejszych premier smartfonów w tym roku. Co zwróciło naszą uwagę i do jakich wniosków dochodzimy?

iPhone 14 Pro nie porwał tłumów, ale dobrze się sprzedaje, a na pewno lepiej niż podstawowy model 14. Przed nami jeszcze debiut 14 Plus, czyli tego, który zastąpił wersję mini, tylko jeśli prawdą są informacje o niskiej przedsprzedaży, to i tym razem Apple chybiło. Tymczasem najnowsze Flip i Fold od Samsunga nie okazały się znacznie lepszymi modelami, więc emocje trochę opadły. A skoro o emocjach, to tych na pewno nie brakowało przy premierze Nothing Phone'a, który... okazał się kolejnym średnim smartfonem z Androidem.

Smartfony w 2022 roku - podsumowanie (część 1)

Przyglądamy się temu wszystkiemu z bliska i zwracamy uwagę na najciekawsze aspekty działań producentów, zapowiadając też nadchodzące premiery, w tym Pixela 7. Czy jego premiera zbiegnie się wreszcie z ekspansją na nowe rynki, w tym polski? Na pewno wiele osób by sobie tego życzyło, ale jak na razie nic na to nie wskazuje. Dlatego w najnowszym odcinku podcastu dyskutujemy o tym wszystkim i komentujemy szybkie działanie deweloperów, którzy przenieśli Dynamiczną wyspę z iPhone'a na Androida w mgnieniu oka.