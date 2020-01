Smartfony od LG znów zaczną przynosić prawdziwe zyski. Serio, serio!

LG nie narzeka na brak sukcesów w innych branżach. Dobrze radzą sobie w produktach z serii gospodarstwa domowego, ludzie lubią ich laptopy czy wyświetlacze. Problemem są jednak smartfony. Jeszcze kilka ładnych lat temu mobilny biznes LG naprawdę dawał radę. Był opłacalny, a firma nie miała się czego wstydzić. Od tamtej pory jest jednak coraz gorzej. Niedawno udało im się po prostu… stracić mniej. Ale mniejsze straty to nie to samo co wielkie zyski, prawda?

LG znów chce zarabiać na smartfonach