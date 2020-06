Pomiar temperatury w smartfonach? To ja od razu poproszę termowizję…

Pomimo tego, że do premiery telefonów Huawei z serii Mate zostało jeszcze nieco czasu, już teraz wiemy co nieco na temat ich specyfikacji. Oczywiście rzeczą, która najmocniej rozgrzewa umysły fanów są aparaty tych urządzeń. I tutaj mamy już kilka informacji. Użytkownik Twittera o pseudonimie Teme sugeruje, że zestaw obiektywów w Mate 40 Pro będzie bardzo podobny do tego z P40 Pro+.

Mate 40 pro camera upgrades focus on zoom and cine cameras,

Tof and primary camera are the same as P40 pro+

New periscope zoom is going to 5x optical and digital zoom is 55x

Cine get new freeform lenses and new larger sensor.

Tof can be used for temperature measurement. pic.twitter.com/AO1M8bLbz3

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) June 12, 2020