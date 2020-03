Miałem tak naprawdę tylko jeden smartfon z fizyczną klawiaturą i bardzo miło go wspominam – choć pisanie na HTC G1 nie należało do najprzyjemniejszych. Kiedy jednak patrzę na taki telefon, od razu pojawia się na mojej twarzy uśmiech, bo wydaje się być wręcz stworzony do pisania.

Astro Slide to projekt z crowdfundingowej platformy Indiegogo. Pierwszy smartfon z 5G i fizyczną klawiaturą. Ba, póki co to również najszybsze urządzenie z 5G, przynajmniej z tych, które do tej pory ogłoszono.

Sama koncepcja klawiatury jest dość ciekawa, bowiem nie jest ona widoczna przez cały czas, a wysuwa się ją za pomocą specjalnego slidera, od którego pochodzi też nazwa urządzenia. Sam producent nazywa go swoim pierwszym transformującym się smartfonem.

W środku ośmiordzeniowy MediaTek Dimensity 1000 z wbudowanym modemem 5G, który jest dwukrotnie szybszy od obecnych na rynku rozwiązań, a przy okazji pobiera mniej prądu. Ekran ma rozdzielczość 1080 na 2340 pikseli (choć tu raczej powinno się mówić 2340 na 1080 pikseli) przy ich zagęszczeniu na poziomie 395 ppi. Do tego 6GB pamięci RAM, tylna kamera z matrycą 48 Mpix, przednia z 5 Mpix. 128GB na dane z możliwością rozbudowy kartami microSD, slot na eSIM, dwa sloty na nano SIM oraz obsługa WiFi 6. Znalazło się nawet miejsce dla portu mini-jack 3,5 mm. Podobno ma się również pojawić opcja multiboota, czyli na smartfonie uruchomimy również Linuksa. Zbiórka społecznościowa poszła bardzo dobrze, na chwilę pisania tego tekstu zostało jeszcze 40 dni na wpłacanie pieniędzy, a osiągnięto już 163% celu. Ceny na zbiórce są dwie – 491 euro w opcji early bird i przy normalnej 573 euro.

Bylibyście zainteresowani takim urządzeniem?

źródło