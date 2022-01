Ilu Polaków kupuje smartfony u operatorów i jak często wymieniają je na nowe? [ankieta]

Jeśli śledzicie moje zestawienia, porównania czy opisywane promocje na smartfony u naszych operatorów wiecie, iż przy wyborze atrakcyjnej promocji kieruje się zasadą opłacalności, którą wyliczam na podstawie różnicy pomiędzy ceną promocyjną a rynkową i porównuje ją do różnicy pomiędzy abonamentem a najtańszą ofertą bez zobowiązania.

W przypadku, gdy kwota promocji jest wyższa od tej różnicy warto wtedy kupować smartfona u operatora - mamy wówczas pewność, że raty za smartfona nie są dodatkowo ukryte w abonamencie. W przeciwnym wypadku, samego smartfona opłaca się kupić jedynie w sklepie za gotówkę lub ewentualnie w ratach 0%, które są coraz bardziej popularne, zarówno w elektromarketach, jak i na Allegro.

Jaki odsetek Polaków kupuje smartfony u operatorów? Zerknijmy najpierw na odpowiedzi, co do wyboru konkretnej marki oraz częstotliwości wymiany smartfonów na nowe.

Przy wynikach o wybory marek smartfonów przy zakupie nie będzie zaskoczenia, najwięcej smartfonów w naszych kieszeniach to Samsungi - 33%, na drugim miejscu znalazł się Xiaomi - 21%, a podium zamyka Huawei.

Uogólniając, aż 90% smartfonów kupowanych w Polsce, jest z Androidem na pokładzie, za iOS odpowiada 10% kupowanych urządzeń od Apple.

Tu chyba również nie będzie zaskoczenia, najwięcej wskazań jest w przypadku wymiany urządzenia na nowe co dwa lata i tylko przypadkowo okres ten zbiega się z okresem zobowiązania w abonamentach.

Janne Korpela, country manager Swappie:

Tym, co skłania nas do zakupu kolejnego telefonu, niekoniecznie jest możliwość otrzymania “darmowego” urządzenia przy okazji przedłużania umowy z operatorem komórkowym. To częściej chęć pozbycia się starego

modelu, który po upływie dwóch- trzech lat funkcjonuje zwykle dużo gorzej niż na początku. Jest to nie tylko efektem nagromadzenia się losowych usterek, ale niestety też świadomego projektowania komponentów by zużyły się po upływie kilku lat. Znane są praktyki spowalniania sprzętu podczas aktualizacji oprogramowania, tak by skłonić klientów do wymiany go na nowszy i szybszy model.