Według badań osoby niewidome i niedowidzące wybierając miejsce w kawiarni lub restauracji preferują stoliki, które umożliwiają im siedzenie plecami do ścian, by zachować poczucie komfortu i bezpieczeństwa. To wymaga zaś proszenia o pomoc kogoś z obsługi, co może powodować dyskomfort. Jak więc mogą poradzić sobie z samodzielnym wyborem miejsca? Dzięki smart lasce, która służy jak osobisty nawigator. A to dopiero początek jej zalet.

Laska dopakowana technologią

Osoby borykające się z problemami układu wzorku muszą zmagać się ze światem niedostosowanym do ich potrzeb. Codzienne funkcjonowanie w pędzącym społeczeństwie musi być szalenie trudnym i niekomfortowym doświadczeniem. Dlatego też badacze z University of Colorado Boulder postanowili wykorzystać sztuczną inteligencję do stworzenia inteligentnej laski na miarę XXI wieku.

Źródło: University of Colorado at Boulder

Urządzenie na pierwszy rzut oka nie różni się zbytnio od zwykłych lasek, ale cała tajemnica tkwi wewnątrz obudowy. Sprzęt wyposażono bowiem w kilka przydatnych dodatków, takich jak kamera, technologia wizyjna czy system wibracji, dzięki czemu laska zdolna jest do mapowania i nawigacji, w czym dodatkowo pomaga głośnik z komunikatami pomocniczymi. Jak wykorzystać to w praktyce?

Od wybierania miejsca w kawiarni przez samodzielne zakupy

Naukowcy stworzyli w laboratorium testową kawiarnię, z krzesłami, przeszkodami i klientami. W poruszaniu się po zatłoczonym miejscu miał pomóc prototyp inteligentnej laski, a eksperyment miał zostać przeprowadzony bez użycia wzroku. Grupa badana otrzymała laskę oraz połączony z nią komputer, znajdujący się w plecaku. Badanie pokoju odbywało się za pomocą kamer i czynników zlokalizowanych w lasce, która oddawała sygnał haptyczny wprost do dłoni użytkownika. Zasada unikania kolizji podobna jest do technologii stosowanej w autonomicznych samochodach, by posiadacze laski mogli z pewnej odległości wykrywać zbliżające się obiekty trzonkiem urządzenia.

Badanie prowadzone pod okiem adiunkta informatyki Bradley’a Hayesa i i doktorantki Mary Etta West zakończyło się obiecującym sukcesem. Uczestnikom udało się poprawnie zlokalizować 10 z 12 krzeseł, na różnym poziomie trudności.

Jeszcze bardziej imponująco przedstawia się druga tura badań, która obejmuje wsparcie w robieniu zakupów. Ci sami badacze stworzyli ogromną bazę zdjęć produktów, które kamera zamontowana w trzonku jest w stanie rozpoznawać. Wnioski z testów nie zostały jeszcze opublikowane w pełni, ale naukowcy zdradzili, że badani byli w stanie poprawnie (i samodzielnie) wybierać produkty z półek, co może wyglądać nieco dziwnie – wszakże to przeczesywanie laską produktów niczym skanerem – ale najważniejsze, że jest skuteczne i może przynieść nieco ulgi osobom niewidomym.

„Przypisuje ocenę obecnym obiektom, wybierając najbardziej prawdopodobny produkt. Następnie system wydaje polecenia, takie jak przesuń się trochę w lewo” – Shivendra Agrawal, dyrektora działu informatyki, odpowiedzialnego za projekt

Inżynierowie uważają, że minie jeszcze trochę czasu, zanim laska faktycznie trafi do osób z problemami wzorku, bo do tej pory testy przeprowadzone były głównie na widzących z zasłoniętymi oczami. Chcą bowiem uczcić ją bardziej kompaktową i zsynchronizować z aplikacją na smartfona.

„Naszym celem jest dojrzałość tej technologii, ale także przyciągnięcie innych naukowców do dziedziny robotyki wspomagającej” – Shivendra Agrawal

Stock image form Depositphotos