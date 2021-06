Śledzenie przesyłek z Chin to wciąż żart…

Jeżeli natomiast wejdziemy na „oficjalną” stronę przewoźnika, nie dostaniemy prawie żadnej informacji:

Mamy tu więc całkiem niezły miks: nie tylko w przypadku śledzeniu przesyłek część wpisów jest po chińsku, ale też – informacje z różnych źródeł nie pokrywają się ze sobą bądź są ze sobą sprzeczne. Do tego tłumaczenie ich na j. angielski często pozostawia wiele do życzenia, a jeżeli strona wykryje, że logujesz się z Polski i stara się to jeszcze przetłumaczyć na nasz język, to już w ogóle mamy do czynienia z jakimś lingwistycznym potworkiem.

Finalnie więc – nie mamy pojęcia, co się dzieje z paczką

Paczka, którą zamówiłem, miała jakieś problemy przy wysyłce z Chin. Zauważyłem to tylko i wyłącznie dlatego, że pokazał mi to 1 z 5-6 portali umożliwiających śledzenie, które sprawdzałem. Informację potwierdził mi sprzedawca, dzięki czemu ustaliliśmy plan działania na wypadek, gdyby paczka została do niego zwrócona (co też się finalnie stało). Gdybym jednak korzystał z „oficjalnych” kanałów to przez ponad miesiąc praktycznie nie wiedziałbym, co się dzieje z moją paczką. W takim podejściu nie jestem osamotniony. Kiedy pytałem znajomych, jak wygląda ich proces zamawiania z Aliexpress, najczęstszą odpowiedzią było” Zamawiasz, potem czekasz, czekasz jeszcze trochę, ewentualnie zapominasz o tym, że coś zamówiłeś, a potem paczka przychodzi. Albo nie”.