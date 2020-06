Skoda Octavia Scout z najmocniejszym dieslem

Obecnie nową Octavię można zamawiać w dwóch wersjach nadwozia (liftback i kombi) oraz z silnikami 1.5 TSI (150 KM) oraz 2.0 TDI (115 i 150 KM), nie jest to więc tak szeroki wybór, do którego Czesi nas przyzwyczaili. To jednak tylko etap przejściowy, do momentu aż z oferty zniknie poprzednia generacja. Nie oznacza to też, że Skoda na tym poprzestanie, bo już od dłuższego czasu czekamy między innymi na zapowiedź wersji RS, która ma być dostępna z trzema jednostkami napędowymi. Zanim to jednak nastąpi, na rynku zadebiutuje odmiana Scout.

Dopiskiem Scout Skoda oznacza samochody w wersji bardziej terenowej, która może się sprawdzić w nieco trudniejszych warunkach. Nie ma tu jednak mowy o diametralnych zmianach, te sprowadzają się jedynie prześwitu większego o 1,5 cm, osłon chroniących podwozie np. przed kamieniami oraz plastikowej obudowy błotników. Podstawowa wersja Octavii Scout dostępna będzie z napędem na przednią oś, a dopiero te z najmocniejszymi silnikami z napędem na 4 koła.