Nie zabraknie też standardowych modeli wyposażonych w silniki spalinowe. Wersja benzynowa z pewnością ponownie dostanie motor 2.0 TSI, który ma zapewnić większą moc niż w przypadku poprzednika, więc powinno być to wyraźnie powyżej 250 KM. W ofercie pojawi się też silnik diesla (prawdopodobnie 2.0 TDI), który ma oferować około 200 KM, a mimo tego zadowalać się relatywnie niedużym zużyciem paliwa.

Jeśli zaś chodzi o sam wygląd to nie ma tutaj wielkiego zaskoczenia, w stosunku do tego co już widzieliśmy miesiąc temu. Ostre linie nadwozia i czarne elementy zderzaka są bardzo wdzięczne jeśli chodzi o sportowy wygląd. Całkiem nieźle wygląda to też z tyłu, gdzie na klapie bagażnika znalazł się mały spojler, a tuż nad wydechem trzecie światło stop, które rozciąga się całą szerokość zderzaka. Dobre wrażenie robią też dwie, poziome końcówki układu wydechowego. Jestem bardzo ciekawy finalnego produktu.